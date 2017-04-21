Роснефть: Ситуация с бензином в Хабаровском крае искусственно «подогревается» конкурентами и мошенниками

«Роснефть» провела дополнительное исследование качества автомобильного топлива. Результаты проверки показали, что бензин соответствует всем стандартам. Об этом сегодня заявила пресс-служба ООО «РН-Востокнефтепродукт», входящего в структуру ПАО «НК «Роснефть», сообщает портал «Губерния».

Напомним, что этой весной на Дальнем Востоке стали массово ломаться как новые, так и подержанные автомобили. При этом фиксировались однотипные поломки — выходили из строя инжекторы. В Хабаровске и Владивостоке раскупили все запасы топливных форсунок. Примечательно, что все автолюбители, которые публично жаловались на такие проблемы, заправляли свой транспорт на АЗС компании «Роснефть».

Для того чтобы разобраться в ситуации, в краевой центр прибыла вице-президент ПАО «НК “Роснефть”» по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой. Под ее руководством была начата дополнительная проверка.

«Дополнительная проверка, проведенная в регионах Дальневосточного федерального округа под руководством вице-президента ПАО «НК «Роснефть» по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой, подтвердила полное соответствие топлива всем требованиям стандартов качества. Все обращения клиентов, поступающие в компанию по поводу топлива, рассматриваются самым тщательным образом», — говорится в сообщении пресс-службы «РН-Востокнефтепродукт».

Результаты проверки переданы в Генпрокуратуру РФ.

В компании считают, что информацию о некачественном топливе распространяют заинтересованные лица.