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04:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Роснефть: Ситуация с бензином в Хабаровском крае искусственно «подогревается» конкурентами и мошенниками

По данным компании, дополнительная проверка подтвердила соответствие топлива всем стандартам качества.

Источник: Reuters

«Роснефть» провела дополнительное исследование качества автомобильного топлива. Результаты проверки показали, что бензин соответствует всем стандартам. Об этом сегодня заявила пресс-служба ООО «РН-Востокнефтепродукт», входящего в структуру ПАО «НК «Роснефть», сообщает портал «Губерния».

Напомним, что этой весной на Дальнем Востоке стали массово ломаться как новые, так и подержанные автомобили. При этом фиксировались однотипные поломки — выходили из строя инжекторы. В Хабаровске и Владивостоке раскупили все запасы топливных форсунок. Примечательно, что все автолюбители, которые публично жаловались на такие проблемы, заправляли свой транспорт на АЗС компании «Роснефть».

Для того чтобы разобраться в ситуации, в краевой центр прибыла вице-президент ПАО «НК “Роснефть”» по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой. Под ее руководством была начата дополнительная проверка.

«Дополнительная проверка, проведенная в регионах Дальневосточного федерального округа под руководством вице-президента ПАО «НК «Роснефть» по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой, подтвердила полное соответствие топлива всем требованиям стандартов качества. Все обращения клиентов, поступающие в компанию по поводу топлива, рассматриваются самым тщательным образом», — говорится в сообщении пресс-службы «РН-Востокнефтепродукт».

Результаты проверки переданы в Генпрокуратуру РФ.

В компании считают, что информацию о некачественном топливе распространяют заинтересованные лица.

«Ситуация искусственно “подогревается” рядом интересантов, среди которых — недобросовестные конкуренты, так называемые автоюристы, представители блогосферы и просто мошенники, пытающиеся получить “дивиденды” на слухах, в том числе посредством размещения в социальных сетях фальшивых видеороликов», — отмечается в пресс-релизе.

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