Роснефть: Ситуация с бензином в Хабаровском крае искусственно «подогревается» конкурентами и мошенниками
По данным компании, дополнительная проверка подтвердила соответствие топлива всем стандартам качества.
По данным компании, дополнительная проверка подтвердила соответствие топлива всем стандартам качества.
«Роснефть» провела дополнительное исследование качества автомобильного топлива. Результаты проверки показали, что бензин соответствует всем стандартам. Об этом сегодня заявила
Напомним, что этой весной на Дальнем Востоке стали массово ломаться как новые, так и подержанные автомобили. При этом фиксировались однотипные поломки — выходили из строя инжекторы. В Хабаровске и Владивостоке раскупили все запасы топливных форсунок. Примечательно, что все автолюбители, которые публично жаловались на такие проблемы, заправляли свой транспорт на АЗС компании «Роснефть».
Для того чтобы разобраться в ситуации, в краевой центр прибыла
«Дополнительная проверка, проведенная в регионах Дальневосточного федерального округа под руководством
Результаты проверки переданы в Генпрокуратуру РФ.
В компании считают, что информацию о некачественном топливе распространяют заинтересованные лица.
«Ситуация искусственно “подогревается” рядом интересантов, среди которых — недобросовестные конкуренты, так называемые автоюристы, представители блогосферы и просто мошенники, пытающиеся получить “дивиденды” на слухах, в том числе посредством размещения в социальных сетях фальшивых видеороликов», — отмечается в