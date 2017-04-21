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04:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Яйцо от поставщика ООО «Хорошее дело» продавалось в Хабаровске по сомнительным документам

По данному факту краевым управлением ветеринарии возбужденно административное дело.

Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

Подлинность ветеринарной справки, по которой продавалось куриное яйцо в торговой сети «Светофор» перед Пасхой, не подтвердили в учреждении, ее выдавшем. Дата выдачи ветеринарной справки не соответствует действительности. Управлением ветеринарии правительства Хабаровского края по данному факту начата проверка, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, в предпасхальную неделю торговая сеть «Светофор», принадлежащая ООО «Торгсервис27», продавала куриное яйцо по подозрительно низкой цене — 74,9 рубля за три десятка. Проверка документов на данную продукцию выявила, что производителем значится ООО «ТК «Кемеровская фабрика», находящаяся в стадии ликвидации, а поставщиком — ООО «Хорошее дело». Редакцией агентства был направлен запрос в Хабаровскую городскую службу по борьбе с болезнями животных для подтверждения подлинности ветеринарной справки.

Как сообщили в Хабаровской горСББЖ, Ветеринарная справка № 58188167 выдана вовсе не 12 апреля сего года, а 20 марта. Расходились между собой и даты выработки яйца. Если в справке, предоставленной ООО «Торгсервис27» дата выработки продукции — 4 апреля, то по данным ветеринарной службы продукция была выработана гораздо раньше — 9 марта.

Между тем, конкурсный управляющий ООО «ТК «Кемеровская фабрика» Евгений Санжаревский заверил, что курируемое им предприятие объявлено банкротом, находится в стадии ликвидации и уже в течение нескольких месяцев не производит продукцию и, следовательно, никому ее не продает.

В итоге, история происхождения куриного яйца, поставленного ООО «Хорошее дело» в торговую сеть «Светофор», остается неизвестной. Впрочем, как и его безопасность.

По словам заместителя начальника краевого управления ветеринарии Натальи Пылиной, в ведомстве о данном факте известно и в настоящее время возбуждено административное дело.

— Сейчас мы собираем необходимые документы и выясняем все обстоятельства произошедшего. Если имела место подделка документа, то, несомненно, виновные должны быть наказаны. В установленный законодательством срок решение по этому факту будет вынесено, — уверила Наталья Пылина.

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