Яйцо от поставщика ООО «Хорошее дело» продавалось в Хабаровске по сомнительным документам
По данному факту краевым управлением ветеринарии возбужденно административное дело.
По данному факту краевым управлением ветеринарии возбужденно административное дело.
Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.
Подлинность ветеринарной справки, по которой продавалось куриное яйцо в торговой сети «Светофор» перед Пасхой, не подтвердили в учреждении, ее выдавшем. Дата выдачи ветеринарной справки не соответствует действительности. Управлением ветеринарии правительства Хабаровского края по данному факту начата проверка, сообщает ИА AmurMedia.
Напомним, в предпасхальную неделю торговая сеть «Светофор», принадлежащая ООО «Торгсервис27», продавала куриное яйцо по подозрительно низкой цене — 74,9 рубля за три десятка. Проверка документов на данную продукцию выявила, что производителем значится ООО «ТК «Кемеровская фабрика», находящаяся в стадии ликвидации, а поставщиком — ООО «Хорошее дело». Редакцией агентства был направлен запрос в Хабаровскую городскую службу по борьбе с болезнями животных для подтверждения подлинности ветеринарной справки.
Как сообщили в Хабаровской горСББЖ, Ветеринарная справка № 58188167 выдана вовсе не 12 апреля сего года, а 20 марта. Расходились между собой и даты выработки яйца. Если в справке, предоставленной ООО «Торгсервис27» дата выработки продукции — 4 апреля, то по данным ветеринарной службы продукция была выработана гораздо раньше — 9 марта.
Между тем, конкурсный управляющий ООО «ТК «Кемеровская фабрика» Евгений Санжаревский заверил, что курируемое им предприятие объявлено банкротом, находится в стадии ликвидации и уже в течение нескольких месяцев не производит продукцию и, следовательно, никому ее не продает.
В итоге, история происхождения куриного яйца, поставленного ООО «Хорошее дело» в торговую сеть «Светофор», остается неизвестной. Впрочем, как и его безопасность.
По словам заместителя начальника краевого управления ветеринарии Натальи Пылиной, в ведомстве о данном факте известно и в настоящее время возбуждено административное дело.
— Сейчас мы собираем необходимые документы и выясняем все обстоятельства произошедшего. Если имела место подделка документа, то, несомненно, виновные должны быть наказаны. В установленный законодательством срок решение по этому факту будет вынесено, — уверила Наталья Пылина.