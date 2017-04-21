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05:00 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Количество отказов в выдаче «дальневосточных гектаров» сократилось

Доля забракованных заявок за полгода упала вдвое.

Владивосток, 21 апреля, PrimaMedia.

Количество отказов на предоставление земли по программе «Дальневосточный гектар» за последние шесть месяцев сократилось с 30% до 17%. Об этом заявил замминистра по развитию Дальнего востока Сергей Качаев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

Ранее претенденты на бесплатные участки нередко сталкивались с тем, что на выбранном участке расположены какие-либо объекты, и получали отказ. По словам Качаева, лучше стали работать сотрудники администраций на местах.

«Сотрудники администраций связываются с гражданином, предлагают или корректировку границ земельного участка, либо изменение его местоположения, чтобы избежать наложения участков на какие-то объекты», — пояснил замминистра.

Качаев добавил, что основная задача минвостокразвития — довести процент отказов до 10% максимум.

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