Количество отказов в выдаче «дальневосточных гектаров» сократилось
Доля забракованных заявок за полгода упала вдвое.
Доля забракованных заявок за полгода упала вдвое.
Владивосток, 21 апреля, PrimaMedia.
Количество отказов на предоставление земли по программе «Дальневосточный гектар» за последние шесть месяцев сократилось с 30% до 17%. Об этом заявил замминистра по развитию Дальнего востока Сергей Качаев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».
Ранее претенденты на бесплатные участки нередко сталкивались с тем, что на выбранном участке расположены
«Сотрудники администраций связываются с гражданином, предлагают или корректировку границ земельного участка, либо изменение его местоположения, чтобы избежать наложения участков на
Качаев добавил, что основная задача минвостокразвития — довести процент отказов до 10% максимум.