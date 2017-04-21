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05:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Хаятт снова просит денег в Приморье

На самый известный «недострой» Владивостока-гостиницу «Хаятт» вновь просят денег, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Администрация Приморского края вновь попросила депутатов краевого парламента выделить дополнительные 2,5 миллиарда рублей на достройку «Хаятт». Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» депутат Законодательного собрания Приморья Артем Самсонов.

«Совещание длилось полтора часа, было озвучено, что выделенные в прошлом году 3.4 миллиарда рублей пошли в основном не на строительство, а на содержание компании Наш Дом Приморье. Что проведена государственная экспертиза, которая установила, что на достройку гостиницы надо ещё 6.5 миллиардов рублей, но есть внутренние резервы и краевых денег потребуется только 2.3 — 2.7 миллиарда рублей. При этом 1.2 миллиарда надо дать сейчас, а остальное осенью. До сентябрьского экономического форума гостиницу не сдадут и не мечтайте, без проектной документации строить нельзя, мы правда 10 лет строили без неё, но сейчас документация практически готова. То есть строить нельзя, но мы всё равно продолжим строить и параллельно доделывать документацию. Украдено уже 7 миллиардов рублей, но возбуждено 5 уголовных дел по которым ущерб 100 миллионов», — сообщил парламентарий.

Также предположивший, что взорвать незадачливую стройку, обошлось бы краевому бюджету гораздо в меньшую сумму.

Напомним, пятизвездочную гостиницу планировалось запустить к саммиту АТЭС, который проходил во Владивостоке в 2012 году. Однако, сроки сдачи объекта были сорваны, с последующей «заморозкой» стройки в 2014 году. На сегодняшний день строительство гостиницы «Хаятт» так и не завершено.

На понедельник, 24 апреля, назначено новое заседание депутатов по этому вопросу. Ожидается большое внимание прессы.

Андрей Горюнов.

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