Хаятт снова просит денег в Приморье
На самый известный «недострой»
На самый известный «недострой»
Администрация Приморского края вновь попросила депутатов краевого парламента выделить дополнительные 2,5 миллиарда рублей на достройку «Хаятт». Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» депутат Законодательного собрания Приморья Артем Самсонов.
«Совещание длилось полтора часа, было озвучено, что выделенные в прошлом году 3.4 миллиарда рублей пошли в основном не на строительство, а на содержание компании Наш Дом Приморье. Что проведена государственная экспертиза, которая установила, что на достройку гостиницы надо ещё 6.5 миллиардов рублей, но есть внутренние резервы и краевых денег потребуется только 2.3 — 2.7 миллиарда рублей. При этом 1.2 миллиарда надо дать сейчас, а остальное осенью. До сентябрьского экономического форума гостиницу не сдадут и не мечтайте, без проектной документации строить нельзя, мы правда 10 лет строили без неё, но сейчас документация практически готова. То есть строить нельзя, но мы всё равно продолжим строить и параллельно доделывать документацию. Украдено уже 7 миллиардов рублей, но возбуждено 5 уголовных дел по которым ущерб 100 миллионов», — сообщил парламентарий.
Также предположивший, что взорвать незадачливую стройку, обошлось бы краевому бюджету гораздо в меньшую сумму.
Напомним, пятизвездочную гостиницу планировалось запустить к саммиту АТЭС, который проходил во Владивостоке в 2012 году. Однако, сроки сдачи объекта были сорваны, с последующей «заморозкой» стройки в 2014 году. На сегодняшний день строительство гостиницы «Хаятт» так и не завершено.
На понедельник, 24 апреля, назначено новое заседание депутатов по этому вопросу. Ожидается большое внимание прессы.
Андрей Горюнов.