Приморцам дадут право голоса при ремонте дорог

Ремонт российских дорог стал главной темой минувшего заседания президиума Совета по стратегическому планированию и приоритетным проектам, которое провел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 18 апреля. Глава Приморья Владимир Миклушевский доложил о планах ремонта дорог Владивостокской агломерации.

Приморцев необходимо подключить к контролю и оценке качества ремонта дорог. В первую очередь систему общественного мониторинга необходимо ввести во Владивостоке, заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

На ремонт дорог Приморья в этом году будет потрачено 1,4 миллиарда рублей. Планируется отремонтировать 700 объектов. Программа ремонта дорог рассчитана до 2020 года, к этому моменту в нормативное состояние должно быть приведено не менее 80 процентов автодорог края.

«Очень важно, чтобы эти работы были выполнены качественно. К сожалению, претензий к дорожникам еще очень много, особенно во Владивостоке. Я постоянно получаю очень много писем по этому поводу и слышу это во время встреч с людьми. Ежегодно на ремонт дорог в краевом центре тратятся миллионы рублей, но ситуация не меняется, каждую весну асфальт тает вместе со снегом. Жители разбивают в ямах свои машины, отсюда и аварийность, и многочасовые пробки. Кроме того, Владивосток — это визитная карточка региона, и он должен соответствовать этому статусу. Очевидно, что качество такого ремонта никуда не годится. Ситуацию нужно менять, и мы будем ориентироваться не на акты принятых работ, а на мнение горожан. Поэтому я решил ввести систему общественного мониторинга: инициативные граждане смогут контролировать качество выполняемых работ и будут участвовать в процессе их приемки. Конечно, это не заменит процедуру технической приемки и работу передвижной лаборатории, но эффективно ее дополнит», — заявил Владимир Миклушевской.

По словам Владимира Миклушевского, такой опыт уже с успехом применяется в Московской области. Акцент на общественном контроле был сделан и в ходе минувшего заседания.

«Я всегда говорил, лучший контроль — это общественный контроль, и люди на местах смогут следить за тем, чтобы работы выполнялись качественно. У нас самый автомобилизированный регион в стране, и потому проблема качества дорог волнует большинство приморцев, а значит, они активно включатся в этот процесс», — подчеркнул губернатор Приморья.

Напомним, в этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов Российской Федерации, где будет реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около 1,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней.

В этом году во Владивостокской агломерации отремонтируют почти 200 километров дорог, установят новые дорожные знаки и ограждения, а также освещение участков. Подрядчики планируют приступить к работам до конца мая. Их необходимо выполнить до конца октября.

Анна Иваницына.