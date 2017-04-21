Цены в аптеке Миницен в Хабаровске не такие уж и минимальные

Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

Хабаровским УФАС России рассмотрено дело в отношении ООО «Аверс», рекламирующей минимальные цены на лекарства в аптеке Миницен. Арбитражные суды полностью поддержали позицию антимонопольного комитета по делу о ненадлежащей рекламе, сообщaeт ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Хабаровского УФАС России.

Для подтверждения достоверности распространяемой рекламы управлением проведен выборочный ценовой мониторинг розничных цен на лекарственные препараты, реализуемые различными аптечными учреждениями г. Хабаровска. У хозяйствующих субъектов запрошена информация о стоимости 60 наименований лекарственных препаратов на определенную дату. Мониторинг охватил 49 аптек.

В результате мониторинга установлено, что по сравнению с другими аптечными учреждениями аптека Миницен стабильно находится в сегменте «средних цен», в связи с чем возбуждено дело по признакам нарушения рекламного законодательства.

По итогам рассмотрения дела вынесено решение и выдано предписание, согласно которому ООО «Аверс» надлежало прекратить распространение рекламы «Аптека миницен», содержащей сведения о мини ценах.

Решение и предписание обжаловано ООО «Аверс» в Арбитражный суд Хабаровского края. Суд полностью поддержал позицию антимонопольного органа. Постановлением Шестого Арбитражного апелляционного суда и постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа решение Арбитражного суда Хабаровского края оставлено в силе.

В связи с эти антимонопольным управлением установлены новые сроки для исполнения предписания о прекращении нарушения действующего законодательства Российской Федерации о рекламе.