Приморцам помогут решить проблему с оплатой услуг ЖКХ
На брифинге, который состоится 25 апреля во Владивостоке, представители филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» расскажут об итогах отопительного сезона, сообщает ИА «Дейта».
На брифинге, который состоится 25 апреля во Владивостоке, представители филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» расскажут об итогах отопительного сезона, сообщает ИА «Дейта».
Спикеры сделают акцент на отопительный сезон во Владивостоке, Артеме и Партизанске. Также будут озвучены сроки подготовки к следующему отопительному сезону, начало ремонтной кампании.
Собравшиеся узнают, что представляют собой гидравлические испытания и зачем они проводятся.
Кроме того, будет озвучен алгоритм действий, если
Михаил Грач.