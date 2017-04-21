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06:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцам помогут решить проблему с оплатой услуг ЖКХ

На брифинге, который состоится 25 апреля во Владивостоке, представители филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» расскажут об итогах отопительного сезона, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Спикеры сделают акцент на отопительный сезон во Владивостоке, Артеме и Партизанске. Также будут озвучены сроки подготовки к следующему отопительному сезону, начало ремонтной кампании.

Собравшиеся узнают, что представляют собой гидравлические испытания и зачем они проводятся.

Кроме того, будет озвучен алгоритм действий, если из-за сложной финансовой ситуации нет возможности оплачивать счета за теплоснабжение.

Михаил Грач.

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