В Уфе опубликован график отключения холодной и горячей воды на следующей неделе

Как сообщили на предприятии, 24 апреля из-за проведения ремонтных работ запланировано три отключения.

В Калининском районе, с 10 до 16 часов будет отключена холодная вода в домах на ул. Сосновская, 30, 34а, 42а, 44а, 50.

В Орджоникидзевском районе 24 апреля, с 10 до 17 часов без холодной и горячей воды останутся уфимцы, проживающие на ул. А. Невского, 23, 25; ул. Кулибина, 4а, 10.

В Советском районе в этот же день, с 10.30 до 24 часов холодная вода будет отключена на ул. Бакалинская, 64/3.

25 апреля запланировано четыре отключения воды в домах.

В Калининском районе, с 10 часов 25 апреля до 4 часов 26 апреля холодную воду отключат на ул. Маяковского, 4; ул. Нежинская, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44; ул. Интернациональная, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а.

В Орджоникидзевском районе 25 апреля, с 10 до 20 часов без холодной воды останутся дома на ул. Садовая, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 27; л. Чукотская, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Кемеровская, 108, 110, 112, 112а.

В Демском районе в этот же день, с 11 до 18 часов холодное и горячее водоснабжение будет отключено на ул. Центральная, 51; ул. Крайняя, 197, 201, 215.

В Октябрьском районе 25 апреля, с 10.30 до 18.30 холодную и горячую воду отключат на ул. Комсомольская, 163/3, 163/2, 163/1, 163, 165, 167, 167/2, 167/3; проспекте Октября, 112/2, 112/3, 112/4; ул. Российская, 106, 106/1.

26 апреля предприятие «Уфаводоканал» запланировало два отключения воды.

В Калининском районе, с 10 часов 26 апреля до 9 часов 27 апреля ХВС и ГВС отключат по следующим адресам: ул. Мира, 45, 45а, 45б, 47, 51; ул. Горького, 35/1, 35а, 38, 39, 40, 41, 49; ул. Губкина, 1б, 2, 4, 6, 7а, 9/1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 37; ул. Жигулевская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25; ул. Кемеровская, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 97, 99, 108, 110, 112, 112а; ул. Садовая, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 27; ул. Чукотская, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Мира, 62, 64, 66, 71, 73, 75, 77.

В Орджоникидзевском районе 26 апреля, с 10 до 17 часов без холодной воды останутся жильцы домов на ул. Калинина, 22, 24; ул. Победы, 19, 21, 23.

27 апреля в Уфе запланировано сразу семь отключений воды.

В Калининском районе с 10 до 22 часов холодная вода будет отключена ул. Мушникова, 11/3, 11/4.

В этом же районе, но уже на ул. Маяковского, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2 и ул. Победы, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2 холодная вода будет отключена с 10 до 24 часов.

В Советском районе 27 апреля, с 10.30 до 20.30 часов холодную воду отключат на ул. Комсомольская, 87, 91, 93, 95, 97а; ул. Тихорецкая, 1, 3; ул. 50 лет Октября, 26.

В этом же районе Уфы, но с 12 часов 27 апреля до 11 часов 28 апреля холодную воду отключат на ул. Б. Гражданская, 23, 25, 27; ул. С. Халтурина, 1, 9.

В Орджоникидзевском районе 27 апреля, с 10 до 19 часов подача холодной воды будет приостановлена на ул. Кольцевая, 106, 108, 112; ул. Свободы, 17.

В Демском районе 27 апреля, с 13 до 22 часов холодная вода будет отключена на ул. Центральная, 1, 3, 22, 18/1; ул. Локомотивная, 6, 8, 12, 24.

В Кировском районе 27 апреля, с 10 до 20 часов холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

ул. Коммунистическая, 75, 75/1, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 90/1, 91, 96, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 108, 110, 110а/4, 104а, 114, 114а; ул. Новомостовая, 25.