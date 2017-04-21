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07:07 (мск), источник: Om1.ru

Муниципальный жилфонд Омска пополнили 29 квартирами без наследников

По закону, в жилищный фонд муниципалитета переводят заброшенное жилье, которое затем может быть предоставлено по договорам социального найма.

Источник: Om1.ru

Имущество, которое осталось после умершего и на которое никто не заявляет или не может заявить притязаний ни по завещанию, ни по праву наследования по закону, является выморочным.

После соблюдения всех законодательных процедур оно переходит в муниципальную собственность и включается в жилфонд социального использования, а потом может предоставляться в порядке очередности по договорам социального найма тем, кто нуждается в жилье.

По данным омской мэрии, в 2016 году в муниципальную собственность перешло 24 жилых помещения, признанных выморочными. За первые три месяца этого года — пять объектов. Информация о заброшенных квартирах в департамент жилищной политики администрации Омска поступает в том числе от управляющих организаций, КТОСов, соседей и просто омичей, а затем проверяется.

Пресс-служба администрации Омска:

 — В случае если наследственное дело на имущество умершего не заводилось, квартира в судебном порядке признается выморочной и на нее оформляется право муниципальной собственности. Эта процедура длительная и занимает от трех до шести месяцев. В большинстве случаев при оформлении права муниципальной собственности на выморочное имущество отсутствует спор, так как большинство таких жилых помещений никем не заняты.

Как рассказала начальник отдела управления муниципальным жилищным фондом департамента жилищной политики Юлия Радченко, по закону муниципалитет не имеет права отказаться от выморочного имущества. Затем его нужно привести в порядок, провести ремонт при необходимости. При этом попадаются объекты, в которых прежние собственники накопили долги перед банками, иными лицами, за коммунальные услуги, и обязательства по их погашению также переходят к местной администрации.

Сообщать о пустующих или заброшенных квартирах можно по телефону департамента: 78−78−66, а также лично по адресу: улица Гагарина, 32, корпус 1.

Также напомним, получить жилье из муниципального жилищного фонда по договору социального найма могут омичи, признанные малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях согласно статье 51 Жилищного кодекса РФ. При этом состояние таких квартир в пользовании новых жильцов находится под особым контролем — нерадивых жильцов, которые не платят за коммунальные услуги, ведут асоциальный образ жизни, могут выселить.

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