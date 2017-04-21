Жилую застройку в Октябрьском районе обсудят на публичных слушаниях

В Красноярске будут назначены публичные слушания о жилой застройке нескольких земельных участков — садов в Октябрьском районе, части территории СФУ по ул. Киренского и площадей в пос. Удачном.

Например, компания «Культбытстрой» просит разрешения на отклонение от нормативов по плотности застройки на участке возле ул. Лесопарковой.

Высотки планируется возвести на территории садового общества «Сад № 1 Сельхозинститута» по ул. Сады. Это зона жилой многоэтажной застройки. Жилой дом хотят расположить на 10 земельных участках общей площадью около 7,7 тыс. кв. м.

Второй участок, на котором просят одобрить изменения, — 9,2 тыс. кв. м на ул. Академика Киренского в Студенческом городке. Участок расположен в зоне объектов образования, Сибирский федеральный университет предполагает разместить на нем высотный жилой дом.

Компания «ИНКОМ-Недвижимость» просит разрешения увеличить этажность корпусов с 8 до 10 этажей на участках в Удачном.

Кроме того, в Советском районе (в районе Северной объездной дороги и на ул. Рокоссовского) планируют разместить склады, компания «Агролес» хочет разместить магазин по ул. Красномосковская, 21ж. В мкрн Солнечный должны будут появиться еще одна автозаправка и подземные гаражи, а в Водниках объект общепита. В районе Грунтовой планируют разместить автомойку и автосервис.

Постановление подписано мэром Эдхамом Акбулатовым, слушания будут объявлены в соответствии с принятым порядком.