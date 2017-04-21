В Новосибирске на 12 дней сузят проезжую часть на улице Дачной, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Проезжую часть на улице Дачной сузят на 4 метра в районе дома по адресу ул. Дмитрия Донского, 21/1. Ограничение будет действовать с 24 апреля по 5 мая. Причина сужения — прокладка канализации.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.