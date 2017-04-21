В Новосибирске на 12 дней сузят проезжую часть на улице Дачной
Ограничение движения будет действовать с 24 апреля по 5 мая, рассказали в муниципалитете.
Ограничение движения будет действовать с 24 апреля по 5 мая, рассказали в муниципалитете.
В Новосибирске на 12 дней сузят проезжую часть на улице Дачной, об этом сообщает
Проезжую часть на улице Дачной сузят на 4 метра в районе дома по адресу ул. Дмитрия Донского, 21/1. Ограничение будет действовать с 24 апреля по 5 мая. Причина сужения — прокладка канализации.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.