В Новосибирске создали рабочую группу для контроля строительства Ледовой арены, постановление опубликовано на сайте Правительства НСО.

В составе рабочей группы оказались: Сергей Боярский — министр строительства области, Дмитрий Тимонов — начальник отдела градостроительных программ и перспективного развития Министерства строительства, Игорь Лукьяненко — главный архитектор Министерства строительства, Роман Шилохвостов — руководитель Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, Сергей Ахапов — руководитель Департамента физкультуры и спорта, а от лица города — Алексей Кондратьев — начальник Департамента строительства и архитектуры мэрии.

От законодательной власти в рабочую группу входят депутаты Заксобрания Дмитрий Козловский и Вениамин Пак, а также депутаты Горсовета Новосибирска Дмитрий Дамаев, Вячеслав Илюхин, Игорь Кудин, Наталья Пинус, Сергей Трубников. В состав группы включены представители ООО «Парк Чемпионов» Игорь Гончаров и Алексей Хомлянский.

До 28 апреля рабочая группа должна выработать рекомендации по реализации проекта.

Напомним, председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг ранее заявлял, что Новосибирск подал заявку на проведение Молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске.

«Заявка уже подана, мы хотим провести Молодежный чемпионат мира в Новосибирске в 2023 году. Город сейчас просто живет хоккеем, даже на матчи молодежных команд собираются аншлаги, так что мы не сомневаемся в том, что, если ИИХФ выберет Новосибирск местом проведения турнира, зрительский интерес будет крайне высоким. В России обожают Молодежный чемпионат мира, у многих спортивных болельщиков есть традиция в новогодние каникулы следить за нашей “молодежкой” и за тем, какие “сюжеты” она нам дарит каждый год. Проведение этого турнира в России вызовет ажиотаж не только в Новосибирске, но и во всей стране», — рассказывал Ротенберг.

Новосибирск претендовал на право проведения МЧМ в 2022 году, однако позже Федерация хоккея России отозвала заявку.

Областное правительство планирует определиться с инвестором строительства Ледовой арены к лету 2017 года.