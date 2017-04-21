Конкурсное производство на Байкальском ЦБК продлили на полгода
Такое решение принял Арбитражный суд Иркутской области.
Такое решение принял Арбитражный суд Иркутской области.
Арбитражный суд Иркутской области 19 апреля продлил процедуру конкурсного производства на Байкальском
С ходатайством о продлении процедуры в суд обратился конкурсный управляющий БЦБК Анатолий Сиваков. Он сообщил, что с октября 2016 года проведена сплошная инвентаризация и разработан порядок продажи имущества предприятия. Проводится работа по взысканию дебиторской задолженности в размере 68,16 млн рублей, из них 43,4 млн взыскано. Кроме того, Сиваков намерен организовать продажу залогового имущества путем публичного предложения, проводится оценка движимого и недвижимого имущества. Принято решение о формировании двух лотов: социально значимые и не социально значимые объекты. 14 апреля арбитражный суд Иркутской области признал 56 объектов БЦБК социально значимыми.
«Таким образом, на момент рассмотрения в судебном заседании отчёта конкурсного управляющего Сивакова о результатах проведения процедуры конкурсного производства конкурсная масса должника в полном объеме не сформирована; не завершены мероприятия по оценке имущества должника; залоговое имущество находится в процессе его реализации; не завершена работа по взысканию дебиторской задолженности; расчеты с кредиторами не производились», — говорится в сообщении
Поскольку конкурсному управляющему необходимо дополнительное время для завершения мероприятий конкурсного производства, открытого в отношении ОАО «БЦБК», предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд подсчитал ходатайство конкурсного управляющего ОАО «БЦБК» о продлении конкурсного производства обоснованным и подлежащим удовлетворению. Решение суда может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение 14-ти дней со дня его принятия.
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