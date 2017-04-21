Конкурсное производство на Байкальском ЦБК продлили на полгода

Арбитражный суд Иркутской области 19 апреля продлил процедуру конкурсного производства на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК) на шесть месяцев — до 18 октября 2017 года. Заседание суда состоялось 19 апреля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе областного арбитражного суда.

С ходатайством о продлении процедуры в суд обратился конкурсный управляющий БЦБК Анатолий Сиваков. Он сообщил, что с октября 2016 года проведена сплошная инвентаризация и разработан порядок продажи имущества предприятия. Проводится работа по взысканию дебиторской задолженности в размере 68,16 млн рублей, из них 43,4 млн взыскано. Кроме того, Сиваков намерен организовать продажу залогового имущества путем публичного предложения, проводится оценка движимого и недвижимого имущества. Принято решение о формировании двух лотов: социально значимые и не социально значимые объекты. 14 апреля арбитражный суд Иркутской области признал 56 объектов БЦБК социально значимыми.

«Таким образом, на момент рассмотрения в судебном заседании отчёта конкурсного управляющего Сивакова о результатах проведения процедуры конкурсного производства конкурсная масса должника в полном объеме не сформирована; не завершены мероприятия по оценке имущества должника; залоговое имущество находится в процессе его реализации; не завершена работа по взысканию дебиторской задолженности; расчеты с кредиторами не производились», — говорится в сообщении пресс-службе суда.

Поскольку конкурсному управляющему необходимо дополнительное время для завершения мероприятий конкурсного производства, открытого в отношении ОАО «БЦБК», предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд подсчитал ходатайство конкурсного управляющего ОАО «БЦБК» о продлении конкурсного производства обоснованным и подлежащим удовлетворению. Решение суда может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение 14-ти дней со дня его принятия.

Напомним, что Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат прекратил свою работу осенью 2013 года. Приказ о сокращении почти половины его сотрудников издали 18 сентября.