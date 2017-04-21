Мэрия Новосибирска планирует обанкротить 15 застройщиков
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Мэрия Новосибирска планирует обанкротить 15 застройщиков, об этом сообщает
По данным ведомства, все компании имеют долги перед муниципалитетом по аренде земли. Три из пятнадцати компаний — ООО НСК «Авантаж», ООО «СЭФ-инвест», ООО «Интерпоток — не могут достроить жилые дома. Остальные участники списка потенциальных банкротов строят «другие» объекты недвижимости.
«В связи с наличием задолженности по арендным платежам, у большинства организаций в соответствии с решениями судебных органов земельные участки были изъяты. Службой судебных приставов были возбуждены исполнительные производства, но в связи с отсутствием результатов мэрией города Новосибирска было принято решение об обращении в судебные органы с заявлениями о признании должника несостоятельным (банкротом), — заявил начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский.
Полный список компаний, которые планирует обанкротить мэрия таков — ООО НСК «Авантаж», ООО «Стройконструкция», ООО «Перлит-Инвест», ООО «Обь Девелопмент», ЗАО СРР «НОВОСИБОПТ», ООО «Купер», ООО Компания «Стройкомплекс», ООО «Выставочное общество Сибирская ярмарка», ООО «ИнтерАвто», ООО «СТС Премиум», ООО «СЭФ-инвест», ООО «Интеграл», ООО «Солнцеград», ООО «Интерпоток», ООО «Гарант».