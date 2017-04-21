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09:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские депутаты отчитались о доходах за 2016 год

Самый большой заработок составил 75 миллионов рублей.

Источник: Reuters

Депутаты Волгоградской областной Думы обнародовали данные о своих доходах за 2016 год.

Согласно опубликованным на официальном сайте регионального парламента документам больше всего в минувшем году заработал Владимир Осьмаков, входящий в состав комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию. Его доходы составили 75 миллионов рублей. Кроме того, в декларации депутата значатся квартира, автомобили Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz GLS, мотоцикл. Супруга Владимира Осьмакова является владелицей двух земельных участков, жилого дома, квартиры и машины Jaguar F-Pace.

Гасан Набиев заработал 56,5 миллионов рублей. Депутат владеет двумя квартирами, а его жена земельным участком в 800 квадратных метров и квартирой площадью 230 квадратных метров, тремя нежилыми помещениями.

Владимир Ефимов, зампредседателя комитета по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству, заработал 24,6 миллионов рублей. Депутат владеет жилым домом, земельным участком, автомобилями Mercedes-Bens S55 AMG и Toyota Land Cruiser 200, мотовездеходом, гидроциклом.

Меньше всех в 2016 году заработал депутат Сергей Песков, экс-работник «Химпрома». Его доход составил 484 940 рублей. Депутат владеет земельным участком площадью 594 квадратных метров, дачей площадью 51,2 квадратных метров, автомобилем Renault Logan 2008 года выпуска, лодкой.

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