Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Чудес не бывает: как я лечила варикозное расширение вен
Разрушен один из главных мифов при лечении зубов
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
В Раде предложили лишать работы русскоязычных жителей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
15Роботы в Пальмире
22Цвет нации
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
08:40 (мск), источник: ДЕЙТА

В Находке приступают к строительству современного завода

В Находке готовятся к началу строительства завода минеральных удобрений, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

При проектирование использованы самые строгие современные российские и западные стандарты с абсолютным соблюдением природоохранного законодательства. В ближайшее время начнется строительства временного городка для рабочих, инженеров и менеджеров.

Предполагается, что в пиковый период на возведении объекта будет задействовано до 12 тысяч человек. В целом, реализация проекта создаст порядка 3,5 тысяч рабочих мест. По предварительным расчетам, в конечном итоге около 90% специалистов, занятых на производстве, будут из числа горожан.

Под строительство перерабатывающего комбината отведена территория площадью порядка 600 га в районе бухты Козьмина. На заводе будут использовать газ, поступающий по трубопроводу «Сила Сибири».

На проектную мощность завод должен выйти к 2022 году, после этого объемы производства продукции составят 1,1 млн. тонн аммиака, 2 млн. тонн карбамида и 1 млн. тонн метанола в год.

Помимо этого, проект включает реконструкцию существующих инженерных коммуникаций, строительство морского терминала и обширной социальной инфраструктуры. В частности, в микрорайоне Врангель будет возведен современный жилмассив на 10 тыс. человек с учреждениями образования и здравоохранения, сообщает администрация Находки.

Михаил Грач..

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пенсионер вернул Медведеву 60 рублей надбавки к пенсии
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума
Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit
Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию во Франции
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
Выходца из России подозревают по делу о взрыве в Дортмунде
ФБР ограничит контакты с журналистами
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал ЛЕ Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В Петербурге на месяц закроют проезд по каналам и рекам
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь