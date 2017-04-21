В Находке приступают к строительству современного завода

При проектирование использованы самые строгие современные российские и западные стандарты с абсолютным соблюдением природоохранного законодательства. В ближайшее время начнется строительства временного городка для рабочих, инженеров и менеджеров.

Предполагается, что в пиковый период на возведении объекта будет задействовано до 12 тысяч человек. В целом, реализация проекта создаст порядка 3,5 тысяч рабочих мест. По предварительным расчетам, в конечном итоге около 90% специалистов, занятых на производстве, будут из числа горожан.

Под строительство перерабатывающего комбината отведена территория площадью порядка 600 га в районе бухты Козьмина. На заводе будут использовать газ, поступающий по трубопроводу «Сила Сибири».

На проектную мощность завод должен выйти к 2022 году, после этого объемы производства продукции составят 1,1 млн. тонн аммиака, 2 млн. тонн карбамида и 1 млн. тонн метанола в год.

Помимо этого, проект включает реконструкцию существующих инженерных коммуникаций, строительство морского терминала и обширной социальной инфраструктуры. В частности, в микрорайоне Врангель будет возведен современный жилмассив на 10 тыс. человек с учреждениями образования и здравоохранения, сообщает администрация Находки.

Михаил Грач..