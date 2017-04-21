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09:08 (мск), источник: Капитал

Повышения военных пенсий с первого октября не будет, — Рева

Повышение пенсий военным пенсионерам с 1 октября текущего года не состоится из-за введения ряда новых законов.

Источник: Капитал

Повышение пенсий военным пенсионерам с 1 октября текущего года не состоится из-за введения ряда новых законов. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает NewsOne.

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«С первого октября пенсионерам не будет повышена пенсия», — подчеркнул Рева, отвечая на вопрос по поводу повышения размера пенсионных выплат военным пенсионерам.

По его словам, осовременивание пенсий с первого октября ожидает тех пенсионеров, которые получают выплаты согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Министр соцполитики отметил, что закон о выплатах военным пенсионерам министерство разработает сразу после разработки указанного ранее законопроекта.

«Мы рассчитываем, что этот закон (об общеобязательном государственном пенсионном страховании — ред.) будет принят Верховной Радой до июля. Как только он будет принят, следующий законопроект, который мы разрабатываем и планируем внести на рассмотрение в Верховную Раду до конца года — это, как раз, будет закон, который касается военнослужащих», — заявил глава Минсоцполитики.

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