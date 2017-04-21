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08:59 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

75 свердловских ветеранов и вдов участников ВОВ получат новые дома

За казенный счет.

75 жителей Свердловской области получат единовременные выплаты для улучшения жилищных условий в 2017 году. Среди них два фронтовика Великой Отечественной войны и 73 вдовы участников боевых действий, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Размер выплаты — более 1,5 миллиона рублей. Их можно потратить на строительство или покупку жилья. В 2017 году на эти цели регион получит почти 120 миллионов рублей из федерального бюджета.

Новоселье справят ветераны и вдовы участников войны из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Михайловского муниципального образования, Тугулымского, Байкаловского, Артинского и Арамильского городских округов. По данным Фонда жилищного строительства, 31 человек уже определился с выбором жилья, остальные в настоящее время ищут подходящие варианты.

Так, семья фронтовика Александра Герасимовича Шелкового, которому в декабре исполнилось 105 лет, приобрела двухкомнатную квартиру в Реже. Александр Герасимович начинал войну водителем минометной батареи, вдоль и поперек изъездил горы Северного Кавказа. Затем освобождал Украину, Польшу, Прибалтику, дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге, нацарапав на перилах свои инициалы.

Другой фронтовик — екатеринбуржец Иван Михайлович Антонов — 10 апреля отпраздновал свой 91-й день рождения. Ко Дню Победы его родственники планируют приобрести подходящую недвижимость для дедушки.

За последние годы на Среднем Урале жилищные условия смогли улучшить более 6 тысяч фронтовиков и вдов участников войны.

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