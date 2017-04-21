Омск стал самым безработным городом в Сибири
Сейчас в Омске насчитывается на тысячу больше безработных, чем в прошлом году.
Сейчас в Омске насчитывается на тысячу больше безработных, чем в прошлом году.
Накануне замначальника регионального ГУ службы занятости Олеся Кайль на
На начало апреля 2017 года уровень безработицы в нашем регионе составил 1,3% — это самый большой показатель по Сибирскому Федеральному округу. Также, по словам Кайль, ежегодно в омские центры занятости обращаются до 60 тыс. человек.