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09:11 (мск), источник: СуперОмск

Омск стал самым безработным городом в Сибири

Сейчас в Омске насчитывается на тысячу больше безработных, чем в прошлом году.

Источник: Reuters

Накануне замначальника регионального ГУ службы занятости Олеся Кайль на пресс-конференции рассказала, что на учете в центрах занятости в Омской области стоят 13,5 тыс. омичей, что на 1000 тысячу больше, чем в прошлом году.

На начало апреля 2017 года уровень безработицы в нашем регионе составил 1,3% — это самый большой показатель по Сибирскому Федеральному округу. Также, по словам Кайль, ежегодно в омские центры занятости обращаются до 60 тыс. человек.

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