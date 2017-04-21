ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России отозвал лицензию на ​осуществление банковских операций у банка «Образование» и «ФИНАРС Банка». Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Как пояснили в ЦБ, проблемы у банка «Образование» возникли из-за использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов. Кроме того, банк занимался кредитованием компаний, «обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности». Также регулятор обнаружил, что руководство и собственники банка выводили активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Согласно данным отчетности, на которые ссылается ЦБ, по величине активов банк «Образование» занимал 118-е место в банковской системе России. Финансовая организация была участником системы страхования вкладов.

«ФИНАРС Банк», как сообщили в ЦБ, проводил сомнительные транзитные операции, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств. В сообщении регулятора подчеркивается, что банк не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг.

Согласно данным ЦБ, по величине активов «ФИНАРС Банк» занимал 495-е место в российской банковской системе. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.