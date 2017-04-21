ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
Два московских банка — банк «Открытие» и «ФИНАРС Банк» — лишились лицензии. По размеру активов они занимали 118-е и 495-е места в банковской системе России.
Два московских банка — банк «Открытие» и «ФИНАРС Банк» — лишились лицензии. По размеру активов они занимали 118-е и 495-е места в банковской системе России.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Образование» и «ФИНАРС Банка». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Как пояснили в ЦБ, проблемы у банка «Образование» возникли
Согласно данным отчетности, на которые ссылается ЦБ, по величине активов банк «Образование» занимал 118-е место в банковской системе России. Финансовая организация была участником системы страхования вкладов.
«ФИНАРС Банк», как сообщили в ЦБ, проводил сомнительные транзитные операции, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств. В сообщении регулятора подчеркивается, что банк не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг.
Согласно данным ЦБ, по величине активов «ФИНАРС Банк» занимал 495-е место в российской банковской системе. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.