Челябинская область планирует увеличить товарооборот с Индией в три-четыре раза
Губернатор Борис Дубровский отметил, что единственный сдерживающий фактор — логистика, которая достаточно затруднена между Южным Уралом и регионами Индии.
Губернатор Борис Дубровский отметил, что единственный сдерживающий фактор — логистика, которая достаточно затруднена между Южным Уралом и регионами Индии.
«В прошлом году объем товарооборота Челябинской области со всей Индией составил всего около $65 млн. Это чуть больше 1,5% от общего внешнего товарооборота области. Этого явно недостаточно, учитывая потенциал нашей территории и огромной, активно развивающейся Индии. Полагаю, что если нам удастся за двухлетний срок поднять объем товарооборота в
«Мы рассчитываем на развитие экономического и культурного сотрудничества и видим интерес к нашей области с индийской стороны. Единственный сдерживающий фактор — логистика, которая достаточно затруднена между нашей областью и регионами Индии, поэтому мы намерены также предметно обсудить возможности доставки товаров», — отметил губернатор региона.
Регионы могут добавить 10 млрд в торговый оборот
В Индию прибыли представители 10 компаний и организаций региона, в том числе АО «Радий», промышленной группы «НЕКК», ФГУП «Производственное объединение Маяк», «Феррум- С», ООО НПРО «Урал», ООО «ОСК», «СИТНО», «Химпром групп» и других.
По мнению представителей Челябинской области, большие перспективы имеет сотрудничество с Индией в таких областях, как металлургия, машиностроение, приборостроение, медицина, фармакологическое производство, сельское хозяйство, туризм.
Как отметил глава торгового представительства России в Индии Ярослав Тарасюк, распространение информации о возможностях в области бизнеса благодаря работе правительственных и региональных делегаций — это один из наиболее эффективных инструментов расширения сотрудничества.
«В 2016 году 13 делегаций российских регионов посетили Индию. За четыре месяца этого года Индию уже посетили 9 делегаций российских регионов, три из которых возглавляли губернаторы. И теперь мы встречаем десятую делегацию, на этот раз из Челябинской области, которую также возглавляет губернатор Борис Дубровский», — сказал Тарасюк.
«По оценкам экспертов, развитие прямых торгово- экономических и инвестиционных связей российских регионов с индийскими партнерами может в долгосрочной перспективе добавить до 10 млрд долларов в торговлю товарами и услугами между нашими странами», — добавил он.