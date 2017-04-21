Результаты проверок качества бензина «Роснефти» в ДФО передали в Генеральную прокуратуру

Владивосток, 21 апреля, PrimaMedia.

«Роснефть» провела дополнительные проверки качества бензина в регионах Дальнего Востока. Исследования подтвердили полное соответствие топлива всем требованиям стандартов качества. Все результаты проверки передали в Генпрокуратуру РФ. В компании уверены, ситуация с топливом искусственно «подогревается» конкурентами, блогерами и мошенниками, прокомментировали ИА PrimaMedia в ООО «РН-Востокнефтепродукт».

Напомним, в связи с поступающими обращениями клиентов и сообщениями в социальных сетях и медиаресурсах относительно качества нефтепродуктов на Дальний Восток прибыла вице-президент ПАО «НК «Роснефть» по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой с целью провести проверку: действительно ли есть какие-то претензии к топливу или против розничного бизнеса «Роснефти» организована «заказная кампания». Проведённая под ее руководством в регионах Дальневосточного федерального округа дополнительная проверка подтвердила полное соответствие топлива всем требованиям стандартов качества.

— «Роснефть» ответственно подходит к вопросу контроля качества топлива. В компании действует многоступенчатый контроль качества с привлечением аккредитованных лабораторий, охватывающий все основные этапы транспортировки и хранения топлива. Ситуация искусственно «подогревается» рядом интересантов, среди которых — недобросовестные конкуренты, так называемые «автоюристы», представители блогосферы и просто мошенники, пытающиеся получить «дивиденды» на распространяемых слухах, в том числе, посредством размещения в социальных сетях фальшивых видеороликов, — отметили представители ООО «РН-Востокнефтепродукт».

Все результаты проверки переданы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

В компании отметили, что все обращения клиентов, поступающие в компанию по поводу топлива, рассматриваются самым тщательным образом.