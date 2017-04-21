ЦБ отозвал лицензию у банка с филиалом в Новосибирске
Банк «Образование» занимал 96 место в банковской системе РФ, он имеет отделение в Новосибирске и один банкомат.
Банк «Образование» занимал 96 место в банковской системе РФ, он имеет отделение в Новосибирске и один банкомат.
ЦБ отозвал лицензию у банка с филиалом в Новосибирске, об этом сообщается на сайте регулятора.
«Приказом Банка России от
По данным регулятора, «банк искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их денежными средствами», а также «фактически утратил способность выполнять в полном объеме свои обязательства перед кредиторами».
В Новосибирске отделение банка расположено на улице Фрунзе, 86, там же расположен банкомат.
«Вестям» не удалось связаться с представителями банка в Новосибирске. На телефонные звонки никто не ответил. «Вести» будут следить за развитием событий.