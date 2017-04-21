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09:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ЦБ отозвал лицензию у банка с филиалом в Новосибирске

Банк «Образование» занимал 96 место в банковской системе РФ, он имеет отделение в Новосибирске и один банкомат.

ЦБ отозвал лицензию у банка с филиалом в Новосибирске, об этом сообщается на сайте регулятора.

«Приказом Банка России от 21.04.2017 № ОД-1055 с 21.04.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (рег. № 1521, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.04.2017 занимала 118 место в банковской системе Российской Федерации», — говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, «банк искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их денежными средствами», а также «фактически утратил способность выполнять в полном объеме свои обязательства перед кредиторами».

В Новосибирске отделение банка расположено на улице Фрунзе, 86, там же расположен банкомат.

«Вестям» не удалось связаться с представителями банка в Новосибирске. На телефонные звонки никто не ответил. «Вести» будут следить за развитием событий.

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