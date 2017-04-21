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09:35 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области повысят тарифы за ЖКХ

С 1 июля жителей Челябинской области ждет повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги, сообщила в рамках проекта «Час с министром» министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

Источник: РИА "Новости"

Увеличение платы составит в среднем по Челябинской области не более 3,9%. По сравнению с другими регионами, на Южном Урале этот показатель один из самых низких. При этом плату за ОДН, скорее всего, повышать не будут.

«Люди жалуются на выросшие суммы в квитанциях, — рассказал председатель областной Общественной палаты Олег Дубровин. — Сегодня это, пожалуй, одна из самых острых тем для жителей региона. Хочу отметить, что в полномочия Министерства тарифного регулирования и энергетики не входит контроль за расчетами. Это прерогатива Государственной жилищной инспекции. Однако без ответа не останется ни один вопрос. Эту часть обращений министерство переправило ГЖИ. Как только ведомство ответит, они будут размещены на сайте Общественной палаты».

По словам министра, сейчас в регионе нет предпосылок для увеличения платы за ОДН с 1 июля 2017 года.

«Чердаки и подвалы не влияют на норматив, — отметила Кучиц. — Величина расхода ресурса будет поделена на большую площадь. Изменится только сам порядок начисления. При этом важно понимать, что норматив — это временная мера, только на тот период, когда отсутствует прибор учета. В идеале у всех должны быть счетчики, а платить нужно именно столько, сколько потребили. Фактическое потребление не может соответствовать нормативу».

Татьяна Кучиц отметила, что на сайте министерства, во вкладке «Нормативы потребления коммунальных услуг» можно познакомиться со всеми нормативными актами, которые регулируют начисление платы за коммунальные услуги.

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