Инвесторов Прикамья ждут новые налоговые льготы
Глава Пермского края Максим Решетников внёс на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края законопроект «О налоговых льготах резидентам территорий опережающего
Глава Пермского края Максим Решетников внёс на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края законопроект «О налоговых льготах резидентам территорий опережающего
Законопроект предусматривает освобождение предприятий, являющихся резидентами ТОСЭР, от уплаты налога на имущество и устанавливает пониженные ставки налога на прибыль — 5% в течение первых пяти лет, начиная с налогового периода, в котором резидентом ТОСЭР была получена первая прибыль, и 10% — в течение последующих пяти лет.
В настоящий момент ставка налога на прибыль составит 16,5% за исключением пониженных налоговых ставок для налогоплательщиков, осуществляющих капитальные вложения или благотворительную деятельность.
Законопроект будет рассмотрен в двух чтениях на следующем заседании Заксобрания.
Напомним, 23 марта 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании первой в Пермском крае территории опережающего
Источник — администрация губернатора Пермского края