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09:47 (мск), источник: dostup1.ru

Отмечено резкое снижение цен на дизтопливо в Челябинске

Стоимость дизтоплива опустили сразу две компании.

В Челябинске отмечено снижение цен на дизельное топливо — с 11 по 16 апреля оно подешевело сразу у двух компаний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФАС.

Антимонопольная служба провела очередной мониторинг цен на нефтепродукты в южноуральской столице. С 11 по 16 апреля 2017 года отмечено снижение розничной цены на дизтопливо ООО «Газпромнефть-Центр» на 1 рубль и аналогичного продукта ООО «Регион» — на 1 рубль 30 копеек.

Отметим, что это первое снижение цен на нефтепродукты в Челябинске за продолжительный период. Напомним, что с 20 по 26 марта отмечалось увеличение цены на бензин АИ-95 у ООО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» — на 20 копеек, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — на 30 копеек.

Также цены продолжали расти с 27 марта по 2 апреля — бензин ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» АИ-92 на 30 копеек, АИ-95 — на 20 копеек.

Добавим, что в федеральном рейтинге цен на бензин и их доступности для россиян Челябинская область занимает 23 место. По данным экспертов, средняя цена на бензин АИ-92 составляет 35,6 рубля за литр, АИ-95 — 38, а литр ДТ — 37,2 рубля.

Отметим, что самый дорогой бензин — на Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе. Абсолютными рекордсменами по стоимости являются Якутия (почти 50 рублей за литр) и Чукотка (51,5 рубля).

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