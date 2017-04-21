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10:25 (мск), источник: Sputnik.by

Загрузка ядерного топлива на БелАЭС планируется в начале 2019 году

Ядерная «начинка» для реактора первого блока прибудет в республику к концу будущего года, этап загрузки топлива знаменует собой старт физического пуска станции.

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Ядерные тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) для первого блока Белорусской АЭС будут загружены в реактор не позднее марта 2019 гола, сообщил главный инженер РУП БелАЭС Анатолий Бондарь.

ТВЭЛ — основной конструктивный элемент активной зоны гетерогенного реактора атомной станции, содержащий ядерное топливо. По генконтракту с Беларусью, поставщиком ядерного топлива для БелАЭС будет российская компания ТВЭЛ.

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Укладываемся в сроки.

Сейчас на первом блоке станции установили уже все основное тяжелое оборудование, специалисты ведут его монтаж и калибровку.

Как пояснил Бондарь, теперь все зависит от того, когда будет начата сварка главного циркуляционного трубопровода.

«Загрузка топлива в реактор первого блока произойдет в начале 2019 года, запустим его в работу в конце 2019 года. Так установлено графиком. Если мы в этом мае начнем сварку, а это ключевое событие, я позволю себе сказать, что мы ее начнем, то мы выйдем на сроки уточненного графика», — сказал Бондарь.

По его словам, «ядерная начинка» для реактора первого блока — это 123 топливных элемента. Их привезут в Беларусь к концу следующего года. Их загрузка в реактор и будет означать начало физического пуска станции.

Загружать топливо в реактор будут примерно полмесяца, но могут уложиться и быстрее — в 10 дней.

По отработанному топливу все понятно.

Со своей стороны заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк пояснил корреспонденту Sputnik, что отработанное ядерное топливо в течение 10 лет будут храниться непосредственно на площадке БелАЭС.

«В здании реактора есть специально оборудованные места — это емкости, обшитые свинцом, полностью герметичные. В них и будет 10 лет лежать отработанное топливо, можно сказать, прямо под реактором», — сказал Михадюк.

По его словам, затем, согласно положениям генконтракта, отработанное топливо будет забирать Россия.

Замминистра также заметил, что «корпус реактора — это и есть реактор, только без начинки» «А начинка — это топливные элементы, электроника и тому подобное. Если кто-то ждет, что еще привезут отдельно и реактор, то он заблуждается. Уже все привезли», — пошутил Михадюк.

Расхождения — не более половины миллиметра.

В свою очередь Бондарь также рассказал, что на первом энергоблоке уже смонтирован корпус реактора, парогенераторы, в турбинном зале установлен статор турбины и другие блоки турбинного оборудования.

Корпус для первого реактора БелАЭС прибыл на площадку станции.

Сейчас ведется калибровка этого оборудования, при этом отклонения между деталями не могут превышать 0,5−1 миллиметра.

Бондарь подчеркнул, что это достаточно сложная задача, поскольку только статор турбины — самая массивная деталь — весит 450 тонн. При этом все это оборудование во время работы будет находиться в движении.

БелАЭС строится поблизости от города Островец Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 плюс» с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.

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