Елена Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes
На второй строчке оказалась Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева.
На второй строчке оказалась Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева.
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент девелоперской компании «Интеко» Елена Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии журнала Forbes, ее состояние издание оценило в $1 млрд. При этом в общем рейтинге 200 богатейших бизнесменов Батурина заняла только 90 место.
Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, оказалась на второй строчке ($600 млн). Совладелец группы S7 Наталия Филева впервые попала в список богатейших женщин России, расположившись на третьей позиции ($600 млн).
В то же время в рейтинг не вошли совладелица производителя детских продуктов питания «ФрутоНяня» Ольга Белявцева и генеральный директор
Накануне журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Рейтинг возглавил глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние издание оценило в $18,4 млрд.
(Псалтирь 48:12..Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается:
18. ибо умирая не возьмет ничего; не пойдет за ним слава его;
19. хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе,
20. но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света.
21. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.
(Псалтирь 48:17-21)