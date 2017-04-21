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09:54 (мск), источник: ТАСС

Елена Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes

На второй строчке оказалась Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент девелоперской компании «Интеко» Елена Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии журнала Forbes, ее состояние издание оценило в $1 млрд. При этом в общем рейтинге 200 богатейших бизнесменов Батурина заняла только 90 место.

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Михельсон второй год подряд возглавил российский рейтинг Forbes

Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, оказалась на второй строчке ($600 млн). Совладелец группы S7 Наталия Филева впервые попала в список богатейших женщин России, расположившись на третьей позиции ($600 млн).

В то же время в рейтинг не вошли совладелица производителя детских продуктов питания «ФрутоНяня» Ольга Белявцева и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, занявшие в прошлом году третье и четвертое места соответственно.

Накануне журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Рейтинг возглавил глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние издание оценило в $18,4 млрд.

Комментарии
7
Дядя Сухов
Конрад Яковлевич Михельсон - бывший депутат государственной думы - подайте чо нить на пропитание, я 6 дней ничо не ел
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daf
12. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами.
(Псалтирь 48:12..Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается:
18. ибо умирая не возьмет ничего; не пойдет за ним слава его;
19. хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе,
20. но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света.
21. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.
(Псалтирь 48:17-21)
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Дядя Сухов
Содом и Гоморра
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