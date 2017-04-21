КЭФ: Кудрин назвал последнее десятилетие России «потерянным»

Последнее десятилетие для российской экономики оказалось «потерянным», заявил на Красноярском экономическом форуме бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Алексей Леонидович оценил период роста экономики ниже 1,5%, характерный для России после 2007 года, как «потерянное десятилетие».

«В последние годы страна живёт от кризиса до кризиса. Темпы роста экономики ниже 1,5%. Систему государственного управления я бы оценил, как старую скрипучую машину с низкой скоростью, которая в общем то заезжает не туда», — отметил бывший министр.

По мнению Кудрина, одна из основных проблем — большое присутствие государства в экономике и действующая система госуправления.