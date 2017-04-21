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10:14 (мск), источник: АиФ Красноярск

КЭФ: Кудрин назвал последнее десятилетие России «потерянным»

Бывший министр сравнил систему государственного управления со старой скрипучей машиной.

Источник: Reuters

Последнее десятилетие для российской экономики оказалось «потерянным», заявил на Красноярском экономическом форуме бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Алексей Леонидович оценил период роста экономики ниже 1,5%, характерный для России после 2007 года, как «потерянное десятилетие».

«В последние годы страна живёт от кризиса до кризиса. Темпы роста экономики ниже 1,5%. Систему государственного управления я бы оценил, как старую скрипучую машину с низкой скоростью, которая в общем то заезжает не туда», — отметил бывший министр.

По мнению Кудрина, одна из основных проблем — большое присутствие государства в экономике и действующая система госуправления.

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