В Иркутской области 48% работников трудятся в опасных условиях

К такому выводу пришёл 21 апреля 2017 года Иркутскстат, проанализировав данные за 2017 год. Случается одновременное воздействие на работника двух и более неблагоприятных факторов.

Из всех занятых в небезопасных условиях каждый шестой работник — женщина. Наиболее опасен труд на добывающих предприятиях, где доля занятых в таких условиях составляет 60%. На обрабатывающих производствах показатель — 55%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в сельском и лесном хозяйстве, на транспорте — 45−49%, в строительстве — 37%.

Из всех обследованных видов деятельности наиболее безопасна работа в организациях связи, где доля рискующих здоровьем за три года снизилась с 8,7 до 1,8%. Из негативных факторов производственной среды самым распространенным является шум, ультра- и инфразвук, ему подвержены 57,9 тыс. человек. Влияние химического фактора на рабочем месте испытывают 28,6 тыс. человек, вибрации — 19,7, неблагоприятного микроклимата — 15,6, аэрозолей — 11,9, световой среды — 11,7 тыс. человек. Кроме того, на многих производствах оказывают влияние биологический фактор, ионизирующее и неионизирующее излучение. Воздействие других негативных производственных факторов также отмечается на самых разных предприятиях. Например, химический фактор — непременный атрибут не только химического производства. Аттестация рабочих мест выявила его влияние также в целлюлозно-бумажном, металлургическом, в производстве машин, транспортных средств и оборудования, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, на транспорте, добывающих предприятиях, в строительстве и других сферах деятельности.

К негативным факторам трудового процесса относятся тяжелый физический труд и напряжённость. В прошлом году физическая нагрузка 56,3 тыс. работников (24% занятых в обследованных организациях) превышала предельно допустимый уровень. Напряжённость труда — это нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу, её испытывали 18,5 тыс. человек (8%). Но за три года таких людей стало меньше на 3,7%.