Очередной краболов попался пограничникам в Приморье

При оформлении на приход из япономорской экспедиции на борту судна краболова-процессора «Шанс-104» выявлены не отраженные в промысловом журнале замороженные морепродукты: мясо краба-стригуна опилио и трубача.

В отношении капитана судна КП «Шанс-104» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»). Выявлен и ряд других нарушений. В настоящее время «Шанс-104» находится в порту Пластун. Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты правовые решения.

Напомним, что на днях В Приморье снят административный арест с судна «Шанс-103», задержанного седьмого апреля кораблем береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Судно было доставленного в порт Находка для разбирательства. В ходе проверки выяснилось, что на борту судна находятся 12 граждан Индонезии, которые занимались добычу и переработку краба без разрешительных документов. Две судовые роли, то есть списки экипажа, не были заверены капитаном морского порта и судовладельцем, а данные о российских и иностранных гражданах были отражены в разных списках. По прибытии судна «Шанс-103» в порт Находка было установлено, что капитан судна и судовладелец также нарушали закон, привлекая к работе иностранцев. По факту незаконного рыболовства было возбуждено административное дело, а на судно наложен арест. Кроме того, 13 апреля иностранцы, входящие в состав экипажа судна, были привлечены к административной ответственности за нарушения при работе и трудоустройстве.

Улугбек Тимуридов.