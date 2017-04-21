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10:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Очередной краболов попался пограничникам в Приморье

Очередное судно, принадлежащее акционерному обществу «Рыбколхоз «Восток-1», попало в число нарушителей. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на погрануправление ФСБ России по Приморскому краю.

При оформлении на приход из япономорской экспедиции на борту судна краболова-процессора «Шанс-104» выявлены не отраженные в промысловом журнале замороженные морепродукты: мясо краба-стригуна опилио и трубача.

В отношении капитана судна КП «Шанс-104» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»). Выявлен и ряд других нарушений. В настоящее время «Шанс-104» находится в порту Пластун. Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты правовые решения.

Напомним, что на днях В Приморье снят административный арест с судна «Шанс-103», задержанного седьмого апреля кораблем береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Судно было доставленного в порт Находка для разбирательства. В ходе проверки выяснилось, что на борту судна находятся 12 граждан Индонезии, которые занимались добычу и переработку краба без разрешительных документов. Две судовые роли, то есть списки экипажа, не были заверены капитаном морского порта и судовладельцем, а данные о российских и иностранных гражданах были отражены в разных списках. По прибытии судна «Шанс-103» в порт Находка было установлено, что капитан судна и судовладелец также нарушали закон, привлекая к работе иностранцев. По факту незаконного рыболовства было возбуждено административное дело, а на судно наложен арест. Кроме того, 13 апреля иностранцы, входящие в состав экипажа судна, были привлечены к административной ответственности за нарушения при работе и трудоустройстве.

Улугбек Тимуридов.

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