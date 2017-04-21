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09:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии супермаркетам могут запретить работать в выходные

Жителям республики предлагают высказать свое мнение в онлайн-голосовании.

По всей России подняли общественную инициативу о закрытии супермаркетов на выходные. В Башкирии уже поднялась волна негодования по этому поводу. Жителям республики предлагают выразить свою точку зрения в онлайн-голосовании.

Сегодня в опросе уже приняли участие уже 311 уфимцев и жителей других городов Башкирии. Большинство выступают за то, чтобы супермаркеты продолжили работу не только в будние, но и в выходные дни.

Для справки. Новый законопроект предполагает ограничение работы супер- и гипермаркетов в будние дни до 9 часов вечера, в субботу до 16 часов, а в воскресенье авторы предлагают вовсе держать двери таких магазинов закрытыми.

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