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10:11 (мск), источник: Ежедневник.by

В США начато антидемпинговое расследование против катанки из Беларуси

Департамент торговли Министерства торговли США объявил во вторник о начале антидемпингового расследования в отношении поставщиков горячекатаной проволоки из 10 стран, в числе которых и Беларусь.

Источник: Ежедневник.by

Напомним, 28 марта петицию с просьбой провести такую процедуру подали четыре крупные американские компании — Gerdau Ameristeel US Inc., Nucor Corporation, Keystone Consolidated Industries Inc. и Charter Steel.

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В перечне «ответчиков», кроме нашей страны, — Италия, Южная Корея, Россия, ЮАР, Испания, Турция, Украина, ОАЭ и Великобритания.

«Существенный рост поставок дешевой, с несправедливо формируемыми ценами катанки из углеродистой и легированной стали из данных стран нанесли вред американским производителям и их работникам», — заявляют американские компании.

По их подсчетам, с 2014-го по 2016-й импорт из перечисленных государств вырос более чем на 56%, а средние цены снизились на 32%. Это привело к обвалу цен на продукцию, сокращению объемов продаж и прибыли местных предприятий.

По оценкам департамента торговли, в 2016-м общий импорт катанки в США из вышеназванных 10 стран составил 272,2 млн долларов, в том числе из Беларуси — 10,4 млн.

Как уже сообщалось Myfin.by, 3 апреля были признаны демпингом некоторые виды арматуры, импортируемые из Беларуси и еще девяти стран в Канаду. Будут ли введены пошлины здесь, станет известно 3 мая.

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