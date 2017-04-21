Мэрия пообещала вывезти весь мусор со дворов омичей за неделю

В мэрии Омска пояснили, что собранный жителями города мусор, к сожалению, не удастся вывезти в этот же день, поэтому старую листву и бытовые отходы будут вывозить в течение недели.

«Схема вывоза нами уже отработана. Мусор будет принимать сразу несколько полигонов, а вывозить его будут УК, управление дорожного хозяйства и благоустройства, также будет выделен ряд независимых машин. Понятно, что мусора собрано будет очень много, поэтому в течение недели его должны полностью вывезти», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, месячник уборки территории продлится до 14 мая. Его главная задача — подготовить город к празднованию Дня Победы и ликвидировать последствия массовых народных гуляний в этот день.