Первая платная парковка в центре Новосибирска появится в ближайшее время

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Первая платная парковка в Новосибирске появится возле железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«В качестве эксперимента оформляется парковка возле вокзала “Новосибирск-Главный”. В ближайшее время она заработает», — сказал Локоть.

По его словам, власти полуторамиллионного сибирского города уже закупили оборудование и намерены проанализировать работу платных парковок на примере экспериментальной. Сколько времени будет проводиться этот анализ, Локоть не уточнил.

Как ранее сообщал журналистам начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман, до 2019 года в Новосибирске планируется организовать 11,5 тыс. платных парковочных мест. Общая стоимость создания в городе платных парковок составит около 700 млн рублей.

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема — «Российская экономика: повестка 2017−2025».