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10:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Перевозчики судятся с мэрией Екатеринбурга из-за «ЕКарты»

Пока безуспешно.

Источник: УралИнформБюро

Арбитражный суд Свердловской области отказал 8 транспортным компаниям в выплате компенсаций за провоз пассажиров по тарифам «ЕКарты». Разницу с полной стоимостью проезда пытались покрыть «Союз-Транс», «Екатеринбургавтотранс», «Пегас», «Форт-Транс», «Уралавтоюг АП», «Тринити Сервис», «Декар» и «Автолюкссервис».

На рассмотрении еще 5 исков. Вероятно, решения по ним также будут не в пользу перевозчиков.

В пресс-службе мэрии «Уралинформбюро» пояснили, что коммерсанты добровольно присоединились к системе ООО «Исеть», тем самым согласившись на тарифы электронных проездных. Ранее перевозчики заявляли, что их принуждают к обслуживанию по «ЕКарте».

Стоит добавить, что сейчас стоимость проезда в Екатеринбурге составляет 28 рублей. По электронному билету она варьируется от 24 до 26 рублей.

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