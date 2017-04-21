Перевозчики судятся с мэрией Екатеринбурга из-за «ЕКарты»

Арбитражный суд Свердловской области отказал 8 транспортным компаниям в выплате компенсаций за провоз пассажиров по тарифам «ЕКарты». Разницу с полной стоимостью проезда пытались покрыть «Союз-Транс», «Екатеринбургавтотранс», «Пегас», «Форт-Транс», «Уралавтоюг АП», «Тринити Сервис», «Декар» и «Автолюкссервис».

На рассмотрении еще 5 исков. Вероятно, решения по ним также будут не в пользу перевозчиков.

В пресс-службе мэрии «Уралинформбюро» пояснили, что коммерсанты добровольно присоединились к системе ООО «Исеть», тем самым согласившись на тарифы электронных проездных. Ранее перевозчики заявляли, что их принуждают к обслуживанию по «ЕКарте».

Стоит добавить, что сейчас стоимость проезда в Екатеринбурге составляет 28 рублей. По электронному билету она варьируется от 24 до 26 рублей.