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10:46 (мск), источник: Nakanune.ru

Доходы бюджета Екатеринбурга составили 34 миллиарда рублей

Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы одобрила отчет об исполнении бюджета прошлого года. Доходы бюджета города достигли 34 миллиарда рублей.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Согласно докладу начальника департамента финансов администрации города Анны Турунцевой, доходы бюджета составили 34,4 млрд руб. — 99,8% к годовому плану. Расходы достигли 34 млрд руб. — 96,7%.

Как отметила Анна Турунцева, справиться с дефицитом удалось за счет высокого исполнения доходной части. Собственные доходы Екатеринбурга составили 17,7 млрд руб, еще 16 млрд поступило из вышестоящих бюджетов. По данным специалистов, годовой план по сбору НДФЛ в Екатеринбурге исполнен на 101%.

По словам докладчика, 67% всех средств расходной части бюджета потратили на социальную сферу: образование и здравоохранение. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков рассказал о положительной динамике экономических показателей. За прошлый год вырос индекс промышленности, на 13% сократилось количество безработных, замедлился рост цен — 107% против 115% в 2015 году. По мнению Андрея Корюкова, прошел экономический спад, который продолжался последние два года.

«Бюджет исполнен на очень высоком уровне. Основная задача в 2016 году была не потерять доходную часть бюджета. Положительную тенденцию в городской экономике подтверждают и показатели первого квартала 2017 года. Екатеринбург успешно справляется с подготовкой к чемпионату мира по футболу: все объекты прошли проектно-сметную документацию, конкурсные процедуры и уже открыты для строительства. У Екатеринбурга самая высокая готовность к проведению Игр в стране, после Москвы и Санкт-Петербурга. Мы решили проблему с местами в детских садах и теперь решаем эти же задачи со школами. Большие вложения в 2016 году были в ремонт и строительство дорог — это порядка одного млрд 300 млн. Эти работы мы продолжим и в этом году», — отметил Андрей Корюков.

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