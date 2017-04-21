Доходы бюджета Екатеринбурга составили 34 миллиарда рублей

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Согласно докладу начальника департамента финансов администрации города Анны Турунцевой, доходы бюджета составили 34,4 млрд руб. — 99,8% к годовому плану. Расходы достигли 34 млрд руб. — 96,7%.

Как отметила Анна Турунцева, справиться с дефицитом удалось за счет высокого исполнения доходной части. Собственные доходы Екатеринбурга составили 17,7 млрд руб, еще 16 млрд поступило из вышестоящих бюджетов. По данным специалистов, годовой план по сбору НДФЛ в Екатеринбурге исполнен на 101%.

По словам докладчика, 67% всех средств расходной части бюджета потратили на социальную сферу: образование и здравоохранение. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков рассказал о положительной динамике экономических показателей. За прошлый год вырос индекс промышленности, на 13% сократилось количество безработных, замедлился рост цен — 107% против 115% в 2015 году. По мнению Андрея Корюкова, прошел экономический спад, который продолжался последние два года.