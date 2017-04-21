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10:48 (мск), источник: ИА REGNUM

Мэр Новосибирска заявил о нехватке денег

Новосибирский градоначальник заявил, что собственных средств для планового развития в городе становится всё меньше.

Источник: РИА "Новости"

«Проблема финансовой обеспеченности местных бюджетов актуальна для всех муниципалитетов — это общее уязвимое место государственной политики. Сегодня большинство крупных городов, не говоря уже о малых, остались практически без бюджетов развития. На уровне муниципалитетов страны дисбаланс усиливается, особенно остро это ощущается в крупных городах, таких как Новосибирск. Нельзя строить жизнь города с населением 1,6 млн человек, планируя его развитие только от одной федеральной программы до другой, при этом собственных средств для планового развития у нас становится всё меньше», — заявил новосибирский градоначальник.

«При таких возможностях решить эти наказы невозможно», — заявил Анатолий Локоть, подчеркнув, что бюджеты муниципалитетов оказались не сбалансированы, возможности по увеличению доходов минимальны, уменьшаются поступления по неналоговым доходам, увеличивается разрыв между доходами и закрепленными расходными обязательствами.

«Существующая система распределения налоговых доходов между бюджетами не стимулирует муниципалитет работать с предприятиями. Для города один из главных источников доходов — это НДФЛ. Муниципалитет старается стимулировать рост производства, но мы фактически заинтересованы в сохранении ручного труда, а не в инновациях. Инновации, как правило, не увеличивают число рабочих мест. Они сказываются на прибыльности предприятий. А по налогу на прибыль муниципалитеты не имеют поступлений. Поэтому предлагаю закрепить за бюджетами крупных городов доли от прибыли предприятий. Кроме этого, необходимо предусмотреть механизм стимулирования по НДФЛ: если муниципалитет имеет положительную динамику по объёму поступившего в бюджет налога на доходы физических лиц, то в плановом периоде должен быть пропорционально увеличен норматив отчислений по налогу в местный бюджет», — считает он.

Кроме этого, новосибирский градоначальник указал и на то, что город обязан содержать и развивать улично-дорожную сеть и транспортную систему, но при этом дорожные штрафы на 100% зачисляются в бюджет региона, как и транспортный налог. По его словам, это около миллиарда рублей в год и ориентировочно 70% этих поступлений в регион даёт Новосибирск.

По итогу своего выступления, Анатолий Локоть предложил муниципалитетам выступить с инициативой по внесению в федеральное законодательство изменений об установлении нормы, дающей право муниципалитетам привлекать нарушителей к административной ответственности за парковку в неположенных местах.

На что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий попросил его не «спекулировать темой» про 3,5 млрд рублей, которые забрал из бюджета муниципалитета регион в виде поступлений от НДФЛ.

Бюджет города Новосибирска на 2017 год выглядит так: доходная часть — 36, 1 млрд рублей, расходная — 36,9 млрд рублей, дефицит — 0,8 млрд рублей.

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