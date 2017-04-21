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10:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

ЦБ отозвал лицензию у банка «Образование», имеющего офис в Нижнем Новгороде

По величине активов кредитная организация на 1 апреля 2017 года занимала 118 место в банковской системе Российской Федерации.

ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации акционерный коммерческий инновационный банк «Образование», имеющей офис в Нижнем Новгороде.

Как сообщается на сайте регулятора, лицензия у банка отозвана с 21 апреля из-за «крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов».

Согласно информации, решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Операционный офис «Нижегородский» филиала «Самарский» коммерческого банка «Образование» в Нижнем Новгороде располагался по адресу: ул. Ильинская, д.45а, помещение 8.

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 апреля 2017 года занимала 118 место в банковской системе Российской Федерации.

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