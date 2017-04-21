«Гринфлайт» до конца года построит 13 домов в челябинском микрорайоне «Академ Riverside»

Об этом на заседании рабочей группы по контролю за строительством многоквартирных жилых домов сообщил гендиректор компании Олег Лакницкий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль отметил, что рабочая группа мониторит в настоящее время ситуацию в 11 строительных компаниях Челябинской области, которые отстают в сроках сдачи жилья и нарушают договоренности перед дольщиками.

В свою очередь Олег Лакницикий рассказал, что в настоящее время ведется строительство 13 из 27 домов, которые планирует построить компания «Гринфлайт». «Шесть домов планируем сдать до 15 июля. Основная проблема в проведении собраний дольщиков и наличии кворума. Если граждане проявят активность, тогда в июле 925 человек получат ключи от квартир. В декабре по графику планируем сдать еще семь домов, и после проведения собрания сможем передать права собственности на квартиры еще 1317 дольщикам», — отметил он.

В целом завершить строительство домов в «Академ Riverside» планируется до конца 2018 года.