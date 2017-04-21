Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Посла РФ в Швеции пригласили в МИД из-за гонений на геев в Чечне
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
В Раде предложили лишать работы русскоязычных жителей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
22Цвет нации
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
11:10 (мск), источник: Nakanune.ru

«Гринфлайт» до конца года построит 13 домов в челябинском микрорайоне «Академ Riverside»

В Челябинске строительная компания «Гринфлайт» планирует сдать до 15 июля шесть домов в микрорайоне «Академ Riverside».

Об этом на заседании рабочей группы по контролю за строительством многоквартирных жилых домов сообщил гендиректор компании Олег Лакницкий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль отметил, что рабочая группа мониторит в настоящее время ситуацию в 11 строительных компаниях Челябинской области, которые отстают в сроках сдачи жилья и нарушают договоренности перед дольщиками.

В свою очередь Олег Лакницикий рассказал, что в настоящее время ведется строительство 13 из 27 домов, которые планирует построить компания «Гринфлайт». «Шесть домов планируем сдать до 15 июля. Основная проблема в проведении собраний дольщиков и наличии кворума. Если граждане проявят активность, тогда в июле 925 человек получат ключи от квартир. В декабре по графику планируем сдать еще семь домов, и после проведения собрания сможем передать права собственности на квартиры еще 1317 дольщикам», — отметил он.

В целом завершить строительство домов в «Академ Riverside» планируется до конца 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
По украинскому пути декоммунизации: "ЕР" и ЛДПР внесли законопроект о перезахоронении Ленина
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Forbes назвал самых богатых женщин России
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
Автобус «Боруссии» взорвал россиянин: подробности
Иванов заявил о необходимости объединить «Платон» и ГЛОНАСС
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь