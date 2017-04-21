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11:17 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: одномоментно услуги ЖКХ дорожать не будут

МВФ признал, что в условиях Беларуси довести уровень возмещения населением себестоимости услуг ЖКХ до 100% за год-полтора невозможно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет постепенным.

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Обращаясь с посланием к парламенту и белорусскому народу, глава государства подчеркнул, что дал поручение Комитету госконтроля пересмотреть себестоимость услуг для организаций сферы ЖКХ. Цель этого поручения — снизить затраты организаций еще на 10%.

«Поставлена КГК задача — по второму кругу пройти и прошерстить стоимость ЖКУ. Чтобы мы вернулись к этому вопросу и я подписал указ. Это надо сделать и опустить эти тарифы еще на 10%», — сказал президент.

«Пускай организации ЖКХ живут без жира, по себестоимости работают, и тогда компенсация населением тарифов будет не 65%, а 80%. Повышение ЖКУ может быть только при повышении качества услуг и при росте зарплат», — продолжил глава государства.

По его словам, население привыкло к тому, что ежегодно стоимость ЖКУ повышается на 5 долларов в эквиваленте.

Лукашенко рассказал, что даже МВФ согласился с его доводами о том, что быстрое повышение тарифов невозможно. «Даже МВФ со мной согласились, что мы не можем за год-полтора сделать 100% оплату ЖКУ. Во-первых, это огромные платежи будут, а во-вторых, это дестабилизирует обстановку в обществе. Мы это будем делать спокойно, 5 долларов в год, люди привыкли к этому. Сделаем не за полтора года, а за четыре-пять», — сказал Лукашенко.

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