Лукашенко: одномоментно услуги ЖКХ дорожать не будут

Обращаясь с посланием к парламенту и белорусскому народу, глава государства подчеркнул, что дал поручение Комитету госконтроля пересмотреть себестоимость услуг для организаций сферы ЖКХ. Цель этого поручения — снизить затраты организаций еще на 10%.

«Поставлена КГК задача — по второму кругу пройти и прошерстить стоимость ЖКУ. Чтобы мы вернулись к этому вопросу и я подписал указ. Это надо сделать и опустить эти тарифы еще на 10%», — сказал президент.

«Пускай организации ЖКХ живут без жира, по себестоимости работают, и тогда компенсация населением тарифов будет не 65%, а 80%. Повышение ЖКУ может быть только при повышении качества услуг и при росте зарплат», — продолжил глава государства.

По его словам, население привыкло к тому, что ежегодно стоимость ЖКУ повышается на 5 долларов в эквиваленте.