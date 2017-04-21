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11:28 (мск), источник: РБК

Сергей Иванов заявил о необходимости объединить «Платон» и ГЛОНАСС

Системы ГЛОНАСС и «Платон» необходимо объединять. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на III Ялтинском международном экономическом форуме в Крыму, передает корреспондент РБК.

Источник: Reuters

««Платон» и ГЛОНАСС, конечно, нужно объединять. Я исхожу из очень простого принципа: зачем в грузовик ставить два датчика, когда можно поставить один, — заявил Иванов.

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По его словам, один датчик может работать и под «Платон», и как «чисто навигационный», чтоб «оператор мог видеть, куда, например, едет мусоровоз — в ближайший лес или на сертифицированный полигон». Он также добавил, что власти Москвы почти все мусоровозы оборудовали системой ГЛОНАСС. Иванов отметил, что теперь «такого безобразия, как было раньше, нет».

Ранее, 2 апреля, Сергей Иванов на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в Петербурге заявил, что системой ГЛОНАСС необходимо оборудовать каждый мусоровоз. По его словам, это позволит контролировать, куда вывозится мусор. Он подчеркивал, что отходы должны вывозиться на полигон, а «не в ближайший лес», а без ГЛОНАСС это «не проверишь».

Комментарии
4
Сергей Саморуков
Платон должен быть отменён . Никакого содержания Роттенбергов за счёт россиян быть не должно .
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дядя Коля
Агабала , а Агабала.....Что тебя так тревожит ?.....Транспортный налог , акцизы на бензин мимо тебя просвистели , ага ?
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Агабала Агабалаев
Ну да, отменить и пускай эти автопоезда разъезжают по дорогам, ломают их и ничего не платят. Здорово! Мы кричим сколько можно давать деньги Северному Кавказу? Так пусть платят хотя на те дороги по которым они сами ездят.
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