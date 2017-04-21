Сергей Иванов заявил о необходимости объединить «Платон» и ГЛОНАСС

««Платон» и ГЛОНАСС, конечно, нужно объединять. Я исхожу из очень простого принципа: зачем в грузовик ставить два датчика, когда можно поставить один, — заявил Иванов.

По его словам, один датчик может работать и под «Платон», и как «чисто навигационный», чтоб «оператор мог видеть, куда, например, едет мусоровоз — в ближайший лес или на сертифицированный полигон». Он также добавил, что власти Москвы почти все мусоровозы оборудовали системой ГЛОНАСС. Иванов отметил, что теперь «такого безобразия, как было раньше, нет».

Ранее, 2 апреля, Сергей Иванов на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в Петербурге заявил, что системой ГЛОНАСС необходимо оборудовать каждый мусоровоз. По его словам, это позволит контролировать, куда вывозится мусор. Он подчеркивал, что отходы должны вывозиться на полигон, а «не в ближайший лес», а без ГЛОНАСС это «не проверишь».