На улице Богдана Хмельницкого после ДТП решили убрать яму в асфальте
Пользователи соцсетей выкладывали видео с «волной» на асфальте, сегодня
Пользователи соцсетей выкладывали видео с «волной» на асфальте, сегодня
На улице Богдана Хмельницкого после ДТП решили убрать яму в асфальте, информация опубликована в сообществе «АСТ-54».
Пользователи соцсетей выкладывали видео с «волной» на асфальте на улице Богдана Хмельницкого.
ДТП все же состоялось. Автомобиль «Ford Mustang» оказался на опасном участке, не справился с управлением и врезался в дерево.
Через некоторое время, по сообщениям очевидцев, на опасном участке появились дорожные службы, которые начали ремонтные работы.