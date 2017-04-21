На улице Богдана Хмельницкого после ДТП решили убрать яму в асфальте, информация опубликована в сообществе «АСТ-54». Пользователи соцсетей выкладывали видео с «волной» на асфальте на улице Богдана Хмельницкого. Из-за просевшего асфальта многие автомобили буквально подпрыгивали при движении, что создавало опасность аварий.

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ДТП все же состоялось. Автомобиль «Ford Mustang» оказался на опасном участке, не справился с управлением и врезался в дерево.

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Через некоторое время, по сообщениям очевидцев, на опасном участке появились дорожные службы, которые начали ремонтные работы.