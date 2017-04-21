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11:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На улице Богдана Хмельницкого после ДТП решили убрать яму в асфальте

Пользователи соцсетей выкладывали видео с «волной» на асфальте, сегодня из-за неё в ДТП попал дорогостоящий автомобиль, через некоторое время появились дорожные службы.

На улице Богдана Хмельницкого после ДТП решили убрать яму в асфальте, информация опубликована в сообществе «АСТ-54».

Пользователи соцсетей выкладывали видео с «волной» на асфальте на улице Богдана Хмельницкого. Из-за просевшего асфальта многие автомобили буквально подпрыгивали при движении, что создавало опасность аварий.

ДТП все же состоялось. Автомобиль «Ford Mustang» оказался на опасном участке, не справился с управлением и врезался в дерево.

Через некоторое время, по сообщениям очевидцев, на опасном участке появились дорожные службы, которые начали ремонтные работы.

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