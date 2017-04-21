Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Мать подозреваемых в теракте в Петербурге сделала заявление
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
22Цвет нации
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
11:48 (мск), источник: ИА REGNUM

Мэрия Перми не намерена инициировать снос домов возле нефтепровода

Об этом на встрече с обеспокоенными жителями заявил градоначальник.

В Перми чиновники развеяли слухи о том, что администрация города собирается инициировать снос домов в микрорайоне Запруд. Более того, глава краевого центра Дмитрий Самойлов на встрече с встревоженным населением отметил, что на федеральном уровне разрабатывается централизованное решение вопроса по постройкам, расположенным в охранной зонемагистрального нефтепровода «Каменный Лог — Пермь», владельцем которого является ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» (одно из дочерних предприятий ПАО «Транснефть»), и газопровода, принадлежащего ООО «Лукой-Пермь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

С компанией «Транснефть» достигнута договоренность о том, что судебные иски о сносе домов не будут передаваться в службу судебных приставов для исполнения. «Абсолютно четко понимаем, в какое положение попали жители. Тема очень непростая, мы должны двигаться выверено в рамках действующего законодательства. Мы являемся не единственными участниками этого процесса, потому что он затрагивает интересы компаний, которые являются собственниками трубопроводов, идут сложные разбирательства в судах. Нужно искать и находить компромисс», — сказал Самойлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в судебных инстанциях рассматривались заявления о сносе домов, которые попали в охранную зону трубопровода, и выселении пермяков с таких земель. Население утверждало, что земельные участки были без обременения и ограничений, приобретены на законных основаниях. Жители обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Впоследствии истец отозвал свои заявления. Однако ситуация так и осталась неразрешенной, земельные участки и построенные на них дома по-прежнему находятся в особой зоне, а значит под риском.

По данным мэрии Перми, в аналогичной ситуации по всей стране оказалось свыше миллиона семей, а на территории Перми — около 150.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белоруссия бросается обвинениями, западные соседи негодуют
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Forbes назвал самых богатых женщин России
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
Автобус «Боруссии» взорвал россиянин: подробности
Иванов заявил о необходимости объединить «Платон» и ГЛОНАСС
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь