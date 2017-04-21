Мэрия Перми не намерена инициировать снос домов возле нефтепровода

В Перми чиновники развеяли слухи о том, что администрация города собирается инициировать снос домов в микрорайоне Запруд. Более того, глава краевого центра Дмитрий Самойлов на встрече с встревоженным населением отметил, что на федеральном уровне разрабатывается централизованное решение вопроса по постройкам, расположенным в охранной зонемагистрального нефтепровода «Каменный Лог — Пермь», владельцем которого является ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» (одно из дочерних предприятий ПАО «Транснефть»), и газопровода, принадлежащего ООО «Лукой-Пермь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

С компанией «Транснефть» достигнута договоренность о том, что судебные иски о сносе домов не будут передаваться в службу судебных приставов для исполнения. «Абсолютно четко понимаем, в какое положение попали жители. Тема очень непростая, мы должны двигаться выверено в рамках действующего законодательства. Мы являемся не единственными участниками этого процесса, потому что он затрагивает интересы компаний, которые являются собственниками трубопроводов, идут сложные разбирательства в судах. Нужно искать и находить компромисс», — сказал Самойлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в судебных инстанциях рассматривались заявления о сносе домов, которые попали в охранную зону трубопровода, и выселении пермяков с таких земель. Население утверждало, что земельные участки были без обременения и ограничений, приобретены на законных основаниях. Жители обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Впоследствии истец отозвал свои заявления. Однако ситуация так и осталась неразрешенной, земельные участки и построенные на них дома по-прежнему находятся в особой зоне, а значит под риском.

По данным мэрии Перми, в аналогичной ситуации по всей стране оказалось свыше миллиона семей, а на территории Перми — около 150.