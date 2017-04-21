ШОС намерена укрепить экономический блок

Министр подчеркнул, что на нынешнем этапе основным вектором усилий государств-членов должно стать обеспечение долгосрочного торгово-экономического развития путем совместного создания производственно-перерабатывающей, транзитно-транспортной и социальной инфраструктуры на пространстве ШОС.

«Формат ШОС имеет многие возможности создания идеальных рамок для совместной кооперации и реализации общих крупных проектов. Учитывая географическую конфигурацию и численность населения, входящих в организацию стран, правильно используя рычаги, мы имеем все шансы превратиться в международную структуру с существенной экономической составляющей», — отметил министр сегодня в ходе заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

«Страны ШОС обладают мощным потенциалом для формирования многостороннего формата эффективного экономического взаимодействия. К сожалению, этот потенциал практически не используется, прежде всего, в силу преобладания двустороннего формата отношений стран организации», — пояснил он.

Также Казахстан выступил за всемерное подключение делового совета ШОС и межбанковского объединения ШОС к более широкому сотрудничеству с механизмами министерских совещаний и рабочих групп в экономических направлениях.

«Мы должны способствовать активизации взаимодействии этих двух структур организации с бизнес-сообществами и банковскими кругами не только государств-членов, но и стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. Мы в Казахстане наблюдаем большой энтузиазм со стороны деловых кругов для развития сотрудничества в рамках ШОС», — сообщил Кайрат Абдрахманов.

По-прежнему, отметил глава МИД, открытым остается вопрос о создании банка развития и фонда развития.

«Скорейшее создание этих механизмов финансового сопровождения стало бы залогом вывода экономической составляющей организации на качественно-новый уровень», — пояснил он.

Также Казахстан придает большое значение увеличению объема взаимной торговли между странами организации.