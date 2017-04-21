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11:58 (мск), источник: Интерфакс

Госдума приняла закон о переводе выплат бюджетникам на карты «Мир»

Крупные торговые точки должны обеспечить прием карт «Мир» до 1 октября 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон, который устанавливает обязанность банков использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов.

Положения закона будут распространяться на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным.

С 1 июля 2017 года карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные граждане должны будут получить карту «Мир» до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года.

Закон сохраняет возможность получать указанные выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам.

Поправки также не распространяются на получение физлицами вычетов по НДФЛ и на нерегулярные выплаты. При этом за правительством остается право установить по согласованию с ЦБ перечень иных выплат, в отношении которых будет действовать требование об их перечислении на карту «Мир».

Платить в магазинах и пользоваться банкоматами

Закон также обязывает продавцов, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 млн рублей, обеспечить прием карт «Мир». Эта обязанность наступит после 1 октября 2017 года.

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Документ расширяет список участников «Национальной системы платежных карт» за счет включения иностранных банков, зарубежных национальных банков и международных финансовых организаций. Кроме того, в перечень участников НСПК планируется включить Внешэкономбанк.

«Это позволит обеспечить расширение сети приема карт “Мир” и возможность их эмиссии за рубежом», — говорится в пояснительной записке к документу.

Банки должны будут не позднее 1 июля 2017 года обеспечить прием карт «Мир» во всех своих технических устройствах, предназначенных для осуществления расчетов, в том числе банкоматах.

Помимо этого, закон регулирует размер комиссии по картам «Мир». Предполагается, что он не должен превышать размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком по платежным картам платежных систем аналогичного вида, типа продукта.

Комментарии
13
дядя Коля
Я долго упрашивать не стану....ЗАБАНЮ !
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Митька
У меня один вопрс: а нафига???? Я работаю, у меня есть мастеркард. Ну нафига мне карта Мир??? И так карт уже в кошельке полно!
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Дмитрий Голубев
Очередное насилие. Этот " мир " нафиг никому не нужен, вот и втюхивают.
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