Госдума приняла закон о переводе выплат бюджетникам на карты «Мир»

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон, который устанавливает обязанность банков использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов.

Положения закона будут распространяться на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным.

С 1 июля 2017 года карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные граждане должны будут получить карту «Мир» до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года.