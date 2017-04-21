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12:15 (мск), источник: Newslab.ru

О жилой застройке Садов и Удачного спросят красноярцев

В Красноярске назначат публичные слушания о жилой застройке нескольких земельных участков — на Садах, в Студгородке и поселке Удачном.

Источник: Reuters

Об этом сообщается в постановлении мэрии, подписанном главой города Эдхамом Акбулатовым.

Так, фирма «Культбытстрой» просит разрешения на отклонение от предельных параметров строительства возле улицы Лесопарковой — на земельных участках садового товарищества «Сад № 1 Сельхозинститута». Это зона жилой многоэтажной застройки, жилой дом хотят расположить на 10 земельных участках. Если фирма получит разрешение, то коэффициент интенсивности жилой застройки вырастет, а отступ от красной линии (границы общественного пространства) — составит 1 м при норме в 6 м.

Второй участок — на ул. Академика Киренского, расположенный в территориальной зоне объектов образования. СФУ планирует разместить там многоэтажный жилой дом. Также ООО «ИНКОМ-Недвижимость» просит разрешения на отклонение от предельных параметров строительства для жилого дома в Удачном — этажность 10 надземных этажей при нормативе не более 8 надземных этажей.

Кроме того, предприниматели просят согласовать строительство нескольких нежилых объектов: например, магазина на ул. Красномосковская, 21ж, АЗС и автомойки на ул. 60 лет образования СССР. Выбрать даты и организовать слушания должна специальная комиссия.

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