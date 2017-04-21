Открылась вторая «теплая остановка» в Челябинске

В Челябинске открылся второй остановочный комплекс с теплыми скамейками и сенсорным экраном — он появился через дорогу от первого, на остановке «Публичная библиотека», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании «Фортум».

Напомним, первый теплый павильон появился на остановке «Публичная библиотека» в сторону ЮУрГУ 6 апреля. Теперь аналогичный комплекс организован на противоположной стороне проспекта Ленина — в направлении площади Революции.

Павильон оснащен интерактивным экраном, навигационной системой, доступом в интернет, розетками для зарядки мобильных устройств, а также теплыми скамейками. Режим их работы автоматически регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха.

Пассажиры могут составить маршрут проезда, оформить электронный читательский билет Челябинской областной универсальной научной библиотеки и получить доступ к каталогу электронных книг. Их можно будет скачать на свой мобильный телефон или планшет.

Более того, остановки оборудованы солнечными батареями, которые при оптимальных погодных условиях вырабатывают до 40% энергии, необходимой для работы всех элементов комплекса. Отметим, что остановки работают в тестовом режиме, а их создатели планируют обновление версий программного обеспечения экранов.