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12:10 (мск), источник: dostup1.ru

Открылась вторая «теплая остановка» в Челябинске

Второй остановочный комплекс с теплыми скамейками и сенсорным экраном появился через дорогу от первого.

В Челябинске открылся второй остановочный комплекс с теплыми скамейками и сенсорным экраном — он появился через дорогу от первого, на остановке «Публичная библиотека», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании «Фортум».

Напомним, первый теплый павильон появился на остановке «Публичная библиотека» в сторону ЮУрГУ 6 апреля. Теперь аналогичный комплекс организован на противоположной стороне проспекта Ленина — в направлении площади Революции.

Павильон оснащен интерактивным экраном, навигационной системой, доступом в интернет, розетками для зарядки мобильных устройств, а также теплыми скамейками. Режим их работы автоматически регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха.

Пассажиры могут составить маршрут проезда, оформить электронный читательский билет Челябинской областной универсальной научной библиотеки и получить доступ к каталогу электронных книг. Их можно будет скачать на свой мобильный телефон или планшет.

Более того, остановки оборудованы солнечными батареями, которые при оптимальных погодных условиях вырабатывают до 40% энергии, необходимой для работы всех элементов комплекса. Отметим, что остановки работают в тестовом режиме, а их создатели планируют обновление версий программного обеспечения экранов.

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