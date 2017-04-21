Туристический проект «Пермь Великая» остался без федерального финансирования

В 2016 году для строительства объектов, необходимых для реализации туристического проекта «Пермь Великая», краевые власти в рамках программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» направили заявку в федеральное агентство по туризму. Таким образом, они планировали привлечь из федерального бюджета около 600 млн рублей.



Однако, как сообщили «Новостям Перми» в пресс-службе краевого минспорта, был получен ответ о том, что финансирование проекта из федерального бюджета в 2017 году не планируется.



— Вместе с тем, Пермский край будет продолжать отстаивать свои интересы в финансировании значимого проекта «Пермь Великая», — отметили в министерстве.



Напомним, проект «Пермь Великая» был создан в 2014 году и включал в себя семь кластеров, которые бы способствовали привлечению туристов.