Рустам Минниханов открыл выставку Потребсоюзов России

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил выставку Потребсоюзов России в рамках проходящего в эти дни в Казани Форума потребительской кооперации Центрсоюза Российской Федерации. Экспозиция развернулась напротив Дворца земледельцев.

Обход выставки Президент провел в компании с министром сельского хозяйства РТ Маратом Ахметовым, председателем Совета Центрсоюза РФ Дмитрием Зубовым и председателем правления Союза организаций потребительской кооперации РТ Махмутом Фаттаховым.

Первым делом гостям показали небольшое дрифт-шоу на площадке перед Дворцом Земледельцев. Не прошло и нескольких минут, как видео с мотоциклистами появилось на страничке президента в инстаграме.

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Апр 20 2017 в 11:37 PDT.

Дальше маршрут к производителям проходил через местные татарстанские РайПО. В центре площадки разместились победители регионального конкурса кулинарного мастерства. Красивые девушки в татарских национальных костюмах очень гармонично смотрелись на фоне ломящихся от изобилия столов районных потребительских союзов — победителей конкурса.

После осмотра местных производителей гости двинулись в направлении выстроенных в ряд шатров с представителями потребсоюзов разных регионов России. Первой из них была Астраханская область. Президент, увидев людей одетых в средневековые татарские костюмы, тут же принялся их фотографировать. Женщины в русских национальных костюмах так напевали песни, что президент едва и сам не пустился в пляс и начал аплодировать. Далее гости обошли все шатры. Среди регионов здесь были представлены — Чувашия, Марий-Эл, Башкортостан, Ульяновская область и другие.

«У нас на выставке представлены четыре шатра с товаропроизводителями республики Марий Эл и марийского потребительского союза. У нас достаточно много представителей предприятий. От этой выставки товаропроизводители ждут новых контактов, увеличения реализации продукции. А мы приезжаем, чтобы пообщаться с коллегами, узнать, что производят другие регионы», — поделилась с корреспондентом ИА «Татар-информ» Наталья Пивак, начальник отдела по формированию продовольственных рынков министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Марий Эл.